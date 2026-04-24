なにわ男子の大橋和也、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が２４日、東京・有明で２５日に開場する新劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」のこけら落としとなる、ダブル主演舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（２５日〜５月２４日）の囲み取材に登壇した。

ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める同作は、永遠の若さが手に入る伝説の薬「ＡｍｂｅｒＳ」に隠された秘密を巡る物語。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年役、寺西は流しのピアニストを演じる。

大橋は新劇場でも、自己紹介ギャグ「プリン食べすぎてお尻プリンプリン！」を元気いっぱいに披露。「こけら落とし公演は初めての経験で、調べたら『すごいことや！』って書いてあったんで、余計にめっちゃ緊張してきました」と天然発言で和ませた。

取材会には、共演の市川右團次らキャスト、スタッフ計１２人が登壇。ジュニア「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」の猪狩蒼弥は、「経験豊富なお二人の背中を見ながら日々勉強しています。でもキャストの信頼は圧倒的にこちらに…」と、先輩の寺西へ尊敬のまなざしを向けた。一方で、大橋については「昨日の最終通し稽古でも、ステージ上でテンパると関西弁が出ちゃっていた」と暴露した。

加藤は、聞き捨てならない様子で「ちょっと！違う俳優呼ぶ！？今から（なにわ男子の）道枝（駿佑）呼ぶ！？」と突っ込んだ。大橋は大慌てで「びしっと決めます！僕、本番では一回も外したことないんです！！」と関西弁を封印した“ノーミス演技”を宣言した。

セリフ覚えの早さなど後輩たちから“完璧座長”ぶりを称賛された寺西は、「ここから新しい歴史が始まる。その誕生の瞬間を皆さんに見届けていただきたい。楽しみながら千秋楽まで、全員で駆け抜けたい」。演劇界に新たな名作を届けることを約束した。（奥津 友希乃）