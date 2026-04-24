プロ野球のファーム・リーグは24日、東、中、西地区でナイターを含めて5試合が行われた。

東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）で先発全員の13安打を放って11―2で大勝。カストロが2回の2号ソロなど2安打2打点、宮崎が2回に4号2ラン、柴田が2回に1号ソロ。ドラフト4位・半田（日大藤沢）が2安打3打点。先発・畔柳は5回2安打7奪三振無失点で1勝目。楽天先発・藤井は6回11安打6奪三振11失点（自責5）で2敗目（2勝）を喫した。ドラフト7位・阪上（近大）が2安打。

中地区の中日は巨人戦（ナゴヤ）に2―1。先発・マラーが5回2/3を6安打6奪三振1失点（自責0）で2勝目、5番手・福が1回無安打2奪三振無失点で4セーブ目を挙げた。知野が初回の先制1号ソロなど3安打、石川昂が3安打1打点。巨人先発・泉は4回7安打1失点で1敗目（1セーブ）。三塚が2安打1打点、丸、若林が2安打を放った。

西地区の広島はソフトバンク戦（由宇）で先発全員の18安打を放って11―5。先発の育成選手・杉田は3回2安打無失点で、2番手・松本が1回1安打1奪三振無失点で2勝目。辰見が4安打3打点、佐藤啓が3安打を放った。ソフトバンク先発・東浜は4回11安打4奪三振7失点（自責4）で2敗目（3勝）。育成選手の藤野が3安打2打点、笹川が3安打1打点。