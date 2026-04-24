「ファーム西地区、広島１１−５ソフトバンク」（２４日、由宇球場）

広島が１８安打１１得点で大勝した。前の試合でも１９得点しており、これで２戦合計３０得点となった。

相手先発のベテラン右腕・東浜から７得点を挙げた。二回に相手の失策にも乗じて、渡辺と末包の適時打などで４点を先制。三回には辰見が右中間を破る２点適時打、育成のラミレスも適時二塁打を放った。

この日は１軍の試合がなかったため、１軍から中村奨、二俣、矢野、辰見、佐藤啓が試合に出場。それぞれが安打を放って、１軍の戦いを見据えた。

また、２３日に来日２年目にして初めてのファーム調整が決定したファビアンが２軍に合流し、即「２番・左翼」でスタメン出場。左前打を２本放つ５打数２安打の結果を残した。試合後には「良くなるように努めています。少しずつ、自分の形を見つけていく」と前を向いた。

試合中盤から終盤にかけても小刻みに加点していき、１１得点。前の試合の１９日・阪神戦（ＳＧＬ）でも２２安打１９得点しており、２戦合計４０安打３０得点となった。１軍は現在、６試合連続２得点以下で２戦連続完封負けを喫しており、対照的な形となった。