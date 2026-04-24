あす25日（土）からは、最大12連休のゴールデンウイークという方もいらっしゃるようです。4月最後の週末となるこの土日は、東・北日本を中心に晴れて過ごしやすい陽気になるでしょう。

【CGで見る】雨具の出番も 26日(日)の降水と雲の予想シミュレーション

あす25日（土）は広範囲で晴れ火の取り扱いには注意

あす25日（土）は朝から晴れるところが多く、広い範囲で行楽日和になりそうです。北海道では絶好のお花見日和でしょう。空気は乾燥するため、火の取り扱いにはご注意ください。





昼間は快適な陽気に

なお、沖縄や九州南部は引き続き雲が広がりやすく、にわか雨がありそうです。

あす25日（土）の朝は、北日本や関東甲信の内陸を中心に冷えるでしょう。霜注意報の出ているところがありますので、農作物の管理にご注意ください。昼間は日ざしに押されて気温が高くなります。一日の寒暖差が大きくなるでしょう。

【あす25日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：8℃

青森 ：14℃ 盛岡：18℃

仙台 ：14℃ 新潟：16℃

長野 ：22℃ 金沢：21℃

名古屋：23℃ 東京：20℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：25℃ 松江：19℃

高知 ：22℃ 福岡：25℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

あさって26日（日）は西日本を中心に雨

あさって26日（日）になると、西日本を中心に雨のエリアが広がります。午後はあちらこちらで雨足が強まるおそれがあります。夕方以降は東日本でも雨が降り、あさって26日（日）の夜は関東でも雨具の出番になりそうです。

GWはたびたび雨荒天となるおそれも

今年のゴールデンウイークは、たびたび雨が降る見通しです。低気圧や前線が短い周期で発達しながら近づいてきそうで、雨足や風が強まるおそれがあります。車の運転や、交通機関の乱れには気をつけたほうがいいでしょう。



ただ、北日本はおおむね晴れる日が多くなりそうです。山林火災が発生している岩手県大槌町で次の雨が降るのは、30日（木）から5月1日（金）にかけてとなる見通しです。