『この部屋には入ってはいけない』飼い主さんとお約束しているというボーダーコリーさん。そのお部屋の前で…まさかの『80％だけ』お約束を守る姿が話題になっているのです。

まるで小さな子どものような行動をみせたその光景は記事執筆時点で25万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『この部屋には入ってはいけないよ』犬と約束した結果→まさかの『ずるがしこい光景』】

『入ってはいけない部屋』の前で寝転ぶ犬

Xアカウント『@mashiro_collie』に投稿されたのは、ボーダーコリー「ましろ」くんのお姿。

この日も、飼い主さんと共にのんびりと過ごされていたというましろくん。飼い主さんと『入ってはいけない』というお約束をしているというお部屋の前で寛がれていたのだといいます。

まさかの『80％だけ約束を守る光景』に反響

少しでも飼い主さんの近くに居たい…という気持ちと、お約束があるということの葛藤によって…『80％だけ』お約束を守るという謎状態に陥ってしまったのだそう。

入ってはいけないお部屋のドア前、お行儀よく揃えられたおててだけを侵入させて…お顔はギリギリ入らないように逸らし、何とか約束を守っていたというましろくん。

お部屋に入っているのはおててだけ、つまり約束を破ってしまっているのは20％程…。ということは、ほぼお約束を守っているということでセーフ…！と判断された模様。

まるで小学生の男の子のような、可愛い理屈を主張するかのようなお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ワンチャン大丈夫かもしれないな…」「ギリセーフかなｗｗ」「奥ゆかしいですね」「かわいい」「健気やなぁ」「20％違反なのでわしゃわしゃの刑です」などのコメントが寄せられています。

表情豊かでわんぱくな男の子の日常

ましろくんは、とっても表情豊かで甘えん坊、わんぱくな一面もある男の子。飼い主さんとさまざまな場所へとお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたり、その日常はとても愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすましろくんのお姿は日々ボーダーコリーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mashiro_collie」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。