ハスキーの兄妹が、ママにドッキリを仕掛けられた時の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「お散歩優先で草」「残念すぎる(笑)」「ドッキリ大成功だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『変装した母が道端にいたら、大型犬たちは気付くのか？』を検証→絶対にわかると思ったら…まさかの結末】

ハスキー兄妹にドッキリ企画

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのもんちゃん＆にこちゃんの日常を紹介しています。今回は、2匹にドッキリを仕掛けてみることにしたそう。それは、「散歩中にママがいたら？」というもの。

ママと赤ちゃんは、外出したふりをして先回り。しっかりと変装して、普段の散歩ルートで待機します。一方、もんちゃんとにこちゃんは、パパと散歩に出発。ママと赤ちゃんがいないことに寂しがってはいたものの、いざ散歩が始まるとハイテンションで歩いていたといいます。

そして、ママと赤ちゃんが待機しているエリアに突入。前方から、サングラスをかけた親子が近づいてきます…。

変装したママが道端にいたら？

もんちゃんとにこちゃんは、前から人が来ていることに気付いた様子。しかし、変装に騙されているのか、それが誰なのかまでは分からなかったのかもしれません。ママと赤ちゃんとすれ違う瞬間も、2匹はスルーして歩き続けたのでした。

まさかの反応に、ママもパパもびっくり！もしかしたら、消臭スプレーまで使った変装の完成度が高すぎたのかもしれません。そこで、少し難易度を下げて再挑戦することにしました。できれば、「なんでママがここに！」といった愛おしい反応が欲しいところ…。

絶対にわかると思ったら…

ママと赤ちゃんは、ベンチに座って2匹を待つことにしました。そこへ、ルンルン笑顔の2匹が近づきます。しかし、しっかりと目線を合わせながらも、2匹がママの前で立ち止まることはありませんでした…。

最後は、ママから声をかけてみることに。普段から人懐こい2匹は、まるで通りすがりの人に挨拶するようにママへ近づいたそう。しかし、ママがサングラスを外すも、とくに反応することはなく…。そのまま散歩を続けたといいます。

もしかしたら、最初からママの存在に気付いていた…？真相は2匹にしか分かりませんが、家族の仲の良さだけはしっかりと伝わった企画でした♡

この投稿には、「ほっこりしました」「可愛いがたくさんで癒されます」「楽しい企画ありがとうございました」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、他にももんちゃん＆にこちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。