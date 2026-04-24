つづいて山形県金山町から春の話題です。金山町の大堰できょう、恒例行事、錦鯉の放流が行われました。

【写真を見る】情緒ある街並みと調和する風景 金山町の大堰で子どもたちが錦鯉を放流！ 凛と佇む一本桜も！（山形）

こどもたち「鯉を池に放す～！コイキングになるために～！」

４０年以上前に農業用水路として作られた、金山町の大堰。情緒ある街並みと調和する風景は金山町のシンボルとなっています。

毎年春にここで行われる恒例行事が．．．地域の子どもたちが体験する、錦鯉の放流です！

別の池で冬を越したおよそ８０匹の鯉を、春の訪れと共に大堰に引越しさせます。

大塚美咲アナウンサー「子どもたち、一人では抱えきれないほどまるまる大きな鯉を、怖がりながらも抱えて、一生懸命にはなっていきます。頑張れ！いけるか…！鯉が逃げ出してしまいました～！」

■泣き出してしまう子も

初めて触る鯉に興味津々の子もいれば、いきのいい大きな鯉にびっくりし、泣き出してしまう子も。年長組の皆さん、頑張りました！

子どもたち「（Ｑ：鯉、怖くない？）怖くない～！コイキングみたい！（好きな鯉は）オレンジと黒！色がかっこいいから」

家族「前だったら、絶対に「したくない」って言っ終わっていたと思うので、頑張ったなと思います」

■樹齢100年超え 桜が根を張る堤防

そして、金山町にはもう一つ、春の訪れを告げる名所があります。

田んぼ脇の細道を進んだ先で待っているのが…

大塚美咲アナウンサー「のどかな田んぼの景色の中でたった一本、凛と佇む枝垂れ桜。日本昔ばなしに出てくるような姿です」

樹齢１００年を超える田屋の一本桜。桜が根を張る堤防は、かつて人の手によって造られたもので、多くの人に地面を踏み固めてもらおうと、この桜が植えられたと言われています。

風のない日には、ため池の水面にピンク色の桜が映し出され幻想的な光景が生まれます。

天気に恵まれたきょうは、遠方から写真を収めに来た人の姿も。

■海外から訪れた人も！

海外から「（Ｑ：グッドフォト？）センキュー！」

徳島県からの夫婦「雪の間寒さに耐えて春と共に芽吹きだすという」

「光もちょうどいい具合いなので、まあまあな写真が撮れた」

「いい時にこれたかな。良かったですね」

田屋の一本桜は、間もなく満開を迎えそうです。