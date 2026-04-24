被災地・能登で暮らしながら地域課題の解決や起業を目指す人たちに向けた滞在型拠点が能登空港に完成し24日内覧会が行われました。

起業家のアイデアを能登の復興につなげます。

山野之義知事「正にこれから夢、希望、挑戦の思いを持って能登から新たな魅力を発信していただけるそんな思いを強く期待する」

能登空港の敷地内に完成したのは能登で暮らしながら起業や地域課題に挑戦する人たちのための長期滞在型施設「I DO NOTO BASE」。

24日は、山野知事や経済同友会のメンバーなどが出席し内覧会が行われました。

第1次募集では22歳から54歳までの12人が入居

滞在施設は1階建てのコンテナハウスで宿泊棟が20棟と交流スペースやランドリーが供えられた共用施設が1棟設けられ最長で6か月間入居が可能です。

第1次として宿泊業や物流販売・人材育成など新たな事業に取り組む22歳から54歳までの12人が入居が決まっていて能登復興の拠点として期待が寄せられます。

山野之義知事「能登に関心を持ってもらって、この地から新たなビジネスを発信していく新たな情報を発信していく、そんな事を期待したいと思うし、どれだけ大きく成長したとしてもどっかで能登にずっと関わっていただきたい」

滞在施設の入居は28日から順次始まり24日からは2次募集の受付が県のホームページで行われています。