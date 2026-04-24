全国から厳選した食を取り扱うバイヤーに自慢の味を売り込みます。能登半島地震で影響を受けた企業をはじめ県内企業の販路拡大を後押しする商談会が24日金沢で開かれました。

出席者「よろしくお願いします」

この商談会は、全国に支店を持ち多くのバイヤーとも取引がある商工中金や地元の銀行が開いたものです。

24日は全国の小売店とのパイプが強い千葉県の五味商店と久世福商店のブランドを展開する長野県のサンクゼールがバイヤーとして参加しました。

担当者「お麩を主役にしたお味噌汁を開発して販売させていただこうと」

販路拡大を狙う県内19の企業が自社商品の強みを担当者に直接アピールします。

百貨店向け商品と、そうでない商品を明確に持つやり方はいい

担当者「お昼にあればそのまま（お麩の味噌汁を）食べられるのが強み」

全国の百貨店で販売している麩の製造販売業、金沢市の不室屋が売り込むのはカップになった人気商品。

五味商店の担当者「味もいいですね。お味噌の」

不室屋営業本部・山岸陽治さん「百貨店にカップ味噌汁は違うので、ドラックストアとかに展開したい」

五味商店・寺谷大作副社長「きちんと棲み分けされているのかなと思いますので百貨店で売る商品とそうじゃない商品を明確に持っているのでそういうやり方はいいと思う」

今後は今回参加できなかった企業を対象にウェブでの面談も予定されているということです。

主催した商工中金は多くの企業が全国展開でき県内の経済が成長していければと話しています。