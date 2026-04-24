テレ東、前園真聖“負傷”の事故は「ギリギリのスケジュールで制作が進行」発生原因＆再発防止策まとめる
テレビ東京は、元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が同局の番組のロケ中に負傷したことを受け、事故の経緯や発生原因、再発防止策をまとめた。
【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖
同局は事故を受け、外部の法律事務所の協力を得て制作スタッフ・出演者ら計14人の関係者から弁護士によるヒアリング調査を実施。この結果判明した事故の経緯、発生原因、今後の再発防止策をまとめた。
事故は2月28日午後3時すぎに発生。ブランコから靴を飛ばし、それを前方にいる人がキャッチするというミッションを撮影している最中だった。飛んで来た靴を受け取ろうとした前園が、不安定な斜面で体勢を崩して転倒し、右膝外側半月板損傷のけがを負った。
同局によると、スタッフが事前に安全対策について確認していたが、撮影時に出演者からミッションの安全性や、ミッションをクリアする条件が難しいのではないかとの指摘があった。このため、一部内容を修正して撮影したが、安全面の確認が不十分で前園の負傷につながったという。
同局は「今後は、出演者サイドから安全面に関する疑義が呈された場合は、直ちに制作スタッフと番組責任者で協議し、撮影を続けるのかどうか協議します」としている。さらに、こうした事態が想定される現場では、ロケ内容の代案も準備するとした。
調査報告書で指摘された事故の原因として、これまで一般の人が体験できるゲームや、アトラクションなどをミッションにしてきたが、今回、番組側が考案したオリジナルのミッションを実施したことを挙げた。
番組オリジナルのミッションを採用したにもかかわらず、それに対応した安全管理が不十分であったこと、ギリギリのスケジュールで制作が進行しており、企画の安全性を多角的な視点から再考・議論する時間的余裕がなかったことも原因に挙げた。
さらに、出演者の体調変化やけがに関して、事前の安全対策、事後の対応策が十分に検討されていなかったことも指摘した。
再発防止の取り組みとしては、ロケ前に番組オリジナルの企画（ゲームやアクティビティなど）を行う場合は、ロケの下見の時間を十分に確保すること、あらかじめ現場でのシミュレーションを重ねて、安全性について、事前に詳細な確認・検証を行うことを挙げた。
他にも、制作会社のプロデューサーがロケの下見に同行できない場合は、検証映像を撮影して制作会社またはテレビ東京のプロデューサーに共有し、多角的な視点から安全性を検討すること、制作スケジュールを改善し、ミッションの内容を事前に十分検討する時間を確保すること、天候の変化や不測の事態を想定し、複数の代替プランを用意すること、番組制作のガイドラインなどを刷新し、安全対策を強化したマニュアルをスタッフに周知・徹底することを挙げた。
ロケの実施中は、身体的負担が予想されるロケにおいては、専門的な知見に基づく看護師やトレーナーの帯同など救護体制を整えること、出演者サイドから安全性に関する疑義が呈された場合は、直ちに撮影を中断し、番組出演者と制作スタッフ双方が十分に協議することを徹底するとした。
同局は「今回の調査結果を厳粛に受け止め、『バス対鉄道』対決旅をはじめとするバス旅シリーズの制作現場において、これらの再発防止策を徹底することで、シリーズの継続に向けた環境を整えてまいります。出演者の皆様が安全かつ安心して企画に参加し、視聴者の皆様から信頼され、楽しんでいただける番組の制作に努めてまいります」とした。
また、事故が起きた回の放送については現時点では放送するかどうか未定とした。現在、前園サイドと、今後の補償などについての協議を進めているという。
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に行った『ミッション』というゲームで負傷。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。テレ東は公式サイトで「出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。外部の弁護士を交えて調査を進めた。
4月の定例会見では吉次弘志社長が謝罪。前園は3月に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告している。同局は「バスVS鉄道」シリーズの今後の放送については、現時点で未定とし、「まずは前園さんのご回復を最優先に考え、適切に対応してまいります」と伝えている。
【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖
同局は事故を受け、外部の法律事務所の協力を得て制作スタッフ・出演者ら計14人の関係者から弁護士によるヒアリング調査を実施。この結果判明した事故の経緯、発生原因、今後の再発防止策をまとめた。
事故は2月28日午後3時すぎに発生。ブランコから靴を飛ばし、それを前方にいる人がキャッチするというミッションを撮影している最中だった。飛んで来た靴を受け取ろうとした前園が、不安定な斜面で体勢を崩して転倒し、右膝外側半月板損傷のけがを負った。
同局は「今後は、出演者サイドから安全面に関する疑義が呈された場合は、直ちに制作スタッフと番組責任者で協議し、撮影を続けるのかどうか協議します」としている。さらに、こうした事態が想定される現場では、ロケ内容の代案も準備するとした。
調査報告書で指摘された事故の原因として、これまで一般の人が体験できるゲームや、アトラクションなどをミッションにしてきたが、今回、番組側が考案したオリジナルのミッションを実施したことを挙げた。
番組オリジナルのミッションを採用したにもかかわらず、それに対応した安全管理が不十分であったこと、ギリギリのスケジュールで制作が進行しており、企画の安全性を多角的な視点から再考・議論する時間的余裕がなかったことも原因に挙げた。
さらに、出演者の体調変化やけがに関して、事前の安全対策、事後の対応策が十分に検討されていなかったことも指摘した。
再発防止の取り組みとしては、ロケ前に番組オリジナルの企画（ゲームやアクティビティなど）を行う場合は、ロケの下見の時間を十分に確保すること、あらかじめ現場でのシミュレーションを重ねて、安全性について、事前に詳細な確認・検証を行うことを挙げた。
他にも、制作会社のプロデューサーがロケの下見に同行できない場合は、検証映像を撮影して制作会社またはテレビ東京のプロデューサーに共有し、多角的な視点から安全性を検討すること、制作スケジュールを改善し、ミッションの内容を事前に十分検討する時間を確保すること、天候の変化や不測の事態を想定し、複数の代替プランを用意すること、番組制作のガイドラインなどを刷新し、安全対策を強化したマニュアルをスタッフに周知・徹底することを挙げた。
ロケの実施中は、身体的負担が予想されるロケにおいては、専門的な知見に基づく看護師やトレーナーの帯同など救護体制を整えること、出演者サイドから安全性に関する疑義が呈された場合は、直ちに撮影を中断し、番組出演者と制作スタッフ双方が十分に協議することを徹底するとした。
同局は「今回の調査結果を厳粛に受け止め、『バス対鉄道』対決旅をはじめとするバス旅シリーズの制作現場において、これらの再発防止策を徹底することで、シリーズの継続に向けた環境を整えてまいります。出演者の皆様が安全かつ安心して企画に参加し、視聴者の皆様から信頼され、楽しんでいただける番組の制作に努めてまいります」とした。
また、事故が起きた回の放送については現時点では放送するかどうか未定とした。現在、前園サイドと、今後の補償などについての協議を進めているという。
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に行った『ミッション』というゲームで負傷。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。テレ東は公式サイトで「出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。外部の弁護士を交えて調査を進めた。
4月の定例会見では吉次弘志社長が謝罪。前園は3月に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告している。同局は「バスVS鉄道」シリーズの今後の放送については、現時点で未定とし、「まずは前園さんのご回復を最優先に考え、適切に対応してまいります」と伝えている。