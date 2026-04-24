◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）

巨人・田中将大投手（３７）の“超遅球”に敵地・ハマスタがどよめいた。

今季３勝目を目指して先発。大城卓三捕手と１軍では初めてバッテリーを組み、初回は無失点で立ち上がった。続く２回、無死一塁で迎えた度会への２球目に９５キロの超スローカーブでストライクを奪った。相手の虚を突く投球術で追い込むと、最後は１４６キロの直球で二ゴロ。ベテランの技が光った。

勝てば黒田博樹氏（広島、ヤンキースなど）に並ぶ日米通算２０３勝目を手にする右腕。プロ２０年目の今季は試合前時点で３先発して２勝０敗、防御率２・４１。登板前日は「いかに相手のバランスを崩して、いいスイングをさせないかが大事。バッテリーでいい仕事ができるように」と話していた。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０２勝（日１２４・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）