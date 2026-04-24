【ファミリーマート】『神の雫』との人気コラボワイン2種を再販、新たにハイボール缶も

ファミリーマートは28日、ワイン漫画『神の雫』とコラボレーションしたワイン「ジスト グランレゼルバ」(税込1399円)と「同 レゼルバ バレルセレクテッド」(税込1199円)の2種を再販する。販売はファミリーマートの酒類取扱店1万5800店。同社のワインで記録的な売上となった商品で長らく完売状態が続いていた。また、シリーズ初のハイボール缶も投入する。

酒類市場は横ばいで推移し、2026年度の市場規模は3兆3200万円になる見込みだ。コロナ禍が明けてからは業務･加工用の販売は回復傾向にあったが、市販用は減少傾向にあった。

その中でファミリーマートのワインは23年以降、右肩上がりで売上は伸長しているという。

同社では、産地を訪問して品種などを選定しているほか、直接貿易によって中間マージンをそぎ落とし、コストを抑制している。

低価格帯の商品は、値上げにより割安感が薄れて売上は低迷している。一方の中･高価格帯の商品は、価格に見合った価値を提供している商品は着実に支持を広げ、同社における販売比率も増えつつある。

しかし、ワインの購入場所はスーパーや酒量販店が中心で、コンビニでの購入はわずか2･5%に留まる。価格以上の品質を追求するとともに、手に取ってもらうためのきっかけ作りとして、コラボレーションなどに取り組んでいる。

漫画『神の雫』とのコラボレーションは23年から行っている。原作者の亜樹直氏(樹林伸さんと樹林ゆう子さんの姉弟ユニット)が試飲し、太鼓判を押した商品を販売している。これまでに今回再販する2種の「ジスト」を含め、全12本を展開している。同社のワインの販売は、30〜50代がボリュームゾーンだが、このコラボレーションによってこれまで少なかった20代の購入が増えたという。

今回復活する2種の「ジスト」は、週販が7000本を記録し、同価格帯の平均週販と比べて約7倍を記録した。SNSでも話題となり、完売状態が続いていた。

23日に行われた発表会で、商品本部、飲料･酒･煙草部の齋藤拓也部長は「再販の要望は頂いていたものの、なかなか手配できなかったが、ようやく送り出せるようになった。前回の1･5倍ほどの量を確保している」と話す。

また、長濱蒸留所のウイスキー原酒を使った「アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶」も28日に発売する。

ワインの再販などを通じて、酒類全体の売上は10%増を目指す。

齋藤部長は「長らく完売状態が続いていたが、28日に12本すべてが店頭に並ぶ。それぞれの味わいを楽しんでもらえたら」と語った。

また、発表会には『神の雫』の原作者である亜樹直のふたりと、お笑い芸人の見取り図の二人が登壇した。

ワインを試飲して、見取り図の盛山晋太郎さんは「こんな値段で買えることは無い。気軽に手に入れられる良いワインなのでぜひ手に取ってほしい」とコメント。リリーさんは「毎日でも手に取れる価格。勉強してみたくなる」と語った。

【再販商品(すべて税込)】

▽ジスト グランレゼルバ(1399円)＝ラ･マンチャ地方で熟したテンプラニーリョを1年半以上樽熟成させ、最低でも60カ月以上の長期熟成を経たワイン。

▽同 レゼルバ バレルセレクテッド」(税込1199円)＝最低でも36カ月以上熟成させたワインで、そのうち12ヶ月は樽熟成。オーク樽での長期熟成による複雑性が魅力。

前列の２本が「ジスト グランレゼルバ」と「同 レゼルバ バレルセレクテッド」

【新商品】

▽アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶＝360円(税込)。少量生産にこだわる「長濱蒸溜所」が手掛けるハイボール。「神の雫」にも登場したワイン「シャトー･モンペラ」に使用された樽で熟成したウイスキー原酒を使用している。