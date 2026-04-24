【THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA】 開催期間：5月29日～7月5日 開催時間 平日：11時～19時 土日祝：10時～19時 （各日共に最終入館は18時30分） 会場：新潟市マンガ・アニメ情報館 万代シテイBP2 1階

BANDAI SPIRITSは、イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」を5月29日より開催することを発表した。開催期間は7月5日まで。会場は「新潟市マンガ・アニメ情報館 万代シテイBP2 1階」。

「THE GUNDAM BASE POP-UP」は、BANDAI SPIRITSが運営する期間限定の出張イベントとなっており、ガンダムベースで販売されているガンプラやグッズなどを購入することができる。

今回「バンダイ ホビーサイト」にて本イベントの開催決定を発表しており、「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」で販売する商品や入場などに関する詳細を5月8日に公開する予定をしている。

なお入場に関しては、混雑緩和を目的として「LINEアプリ」を利用したデジタル抽選システムの導入を予定している。

「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」開催決定！！



・期間 : 2026年5月29日(金)～7月5日(日)

・時間 : 平日 11:00～19:00

土日祝 10:00～19:00

(各日とも最終入館18:30)

・会場 : 新潟市マンガ・アニメ情報館

(万代シテイBP2 1階）



詳細はこちら！… pic.twitter.com/KgVjsnhj1M - THE GUNDAM BASE (@gundambase_t) April 24, 2026

(C)サンライズ

(C)サンライズ・MBS