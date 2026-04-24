タレントのミッツ・マングローブ（51）が24日、金曜MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、まさかの“だだスベリ”経験を告白した。

番組のアンケートテーマは「信じられないくらいスベったことが…」。ミッツは「スベったというよりも、仙台で営業でドサ回りしていた時に、マツコ（・デラックス）さんと2人でショーをやって、ホント、ドンズベリしたの」と打ち明けた。

仙台市内のクラブで行われたショー。今やテレビの大人気者になった2人だが、「全く、ウンともスンとも言わなくて。全く、何も、無音。ショーで。無音なの」。観客は驚くほどのノーリアクションだったという。

客の反応を感じられないのには、理由があった。「やたらドライアイスをたくし、何だろう、これはと思って。“ちょっと、客席の電気、付けてもらえますか？”って言ったら、客が3人しかいなかったの。しかも、一番奥の壁のところに、お客が…」。手で顔を隠すようなジェスチャーで、客の様子を表現した。

フロアには客は1人もいなかったという。ミッツは「無人のところに向かって、ずーっと2人でやってたの。元気よく」と、苦々しく振り返った。

まだ2人とも無名だった時代。ゲストの池畑慎之介は「そういう時代を経ての今だもんね」と感慨深げに話した。ミッツも「今はドッカンドッカンですよ」と胸を張っていた。