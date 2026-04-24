【付録】しずくちゃんの「デニムポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』は5月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（宝島社）の「デニムポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（税込2970円）。付録として、「デニムポーチ」が付いてきます。
かつて大ヒットした「しずくちゃん」のデニムポーチが、大人も使いやすい仕様になって登場しました。星柄にブルーのデニム地、「CUTE DROPS」のロゴなど、当時みんなが持っていたあのデザインが忠実に再現されています。さらに、取り外し可能な「しずくちゃんのアクリルチャーム」もセットになっており、ファンにはたまらない“エモさ”満点のアイテムです。
ポーチは2ポケット構造になっており、文房具や小物をきれいに仕分けて収納できます。ペンがすっぽり収まるサイズ感で、マチもしっかりあるため厚みのあるコスメの持ち運びにも優秀。アクスタやチェキなどの推し活グッズもたっぷり入る設計で、懐かしさだけでなく現代のライフスタイルに合わせた使い勝手の良さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』の「デニムポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（税込2970円）。付録として、「デニムポーチ」が付いてきます。
あの頃のときめきを再現！ 大人も使える懐かしのデザイン
かつて大ヒットした「しずくちゃん」のデニムポーチが、大人も使いやすい仕様になって登場しました。星柄にブルーのデニム地、「CUTE DROPS」のロゴなど、当時みんなが持っていたあのデザインが忠実に再現されています。さらに、取り外し可能な「しずくちゃんのアクリルチャーム」もセットになっており、ファンにはたまらない“エモさ”満点のアイテムです。
2ポケット仕様で実用性も抜群！ 推し活やコスメ収納に
ポーチは2ポケット構造になっており、文房具や小物をきれいに仕分けて収納できます。ペンがすっぽり収まるサイズ感で、マチもしっかりあるため厚みのあるコスメの持ち運びにも優秀。アクスタやチェキなどの推し活グッズもたっぷり入る設計で、懐かしさだけでなく現代のライフスタイルに合わせた使い勝手の良さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)