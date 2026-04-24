Everlastが、8年ぶりとなるニューアルバム『Embers to Ashes』を8月28日にリリースする。

（関連：【画像】Everlast、「My Hollywood」ジャケット写真）

Everlastは、西海岸ヒップホップの礎を築いたクルー RHYME SYNDICATEや、「Jump Around」で世界的ヒットを記録したHouse of Painのメンバーとしても知られるシンガーソングライター／ラッパー。ソロ転向後はアルバム『Whitey Ford Sings the Blues』（1998年）が300万枚を超えるセールスを記録し、Carlos Santanaとの共演曲「Put Your Lights On」でグラミー賞を受賞している。

新作『Embers to Ashes』は、過去10年の経験から着想を得た作品で、混乱や喪失、苦労の末に手にした成果といった出来事を織り交ぜながら、実体験と創作の境界を曖昧にしたストーリーが展開される。プロデュースはアラバマ出身のラッパー Yelawolfが担当。アメリカーナやブルース、ロックを融合させたサウンドで、人生の栄光と喪失、転機を描く作品となる。

あわせてアルバムからの先行シングル「My Hollywood」のMVが、日本時間4月24日23時に公開される。同楽曲はエンターテインメント業界における成功と挫折をテーマに、その光と影を軽やかで親しみやすい視点から描いたもので、成功の裏にある感情の浮き沈みを捉えながら、それを乗り越えていく強さも表現した一曲となっている。

Everlastこと、エリック“エヴァーラスト”シュローディは楽曲について、「『My Hollywood』は、エンターテインメントの世界における成功の浮き沈みを、少し肩の力を抜いた感覚で描いた曲なんだ。このアルバムはここ10年の自分の経験をもとにした楽曲集で、完全な自伝ではないけれど、混乱や喪失、そしていくつかの成功にインスパイアされている」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）