◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は24日、都内で「ONE SAMURAI 1 プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を実施。K-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）が会見終了後に公開練習を行い、強烈なミット打ちを披露した。

会見に出席した武尊は「今回が最後の試合なので、自分がやってきたことだったり、自分の身体に残された体力だったり、筋肉1つ1つの組織を全部使い切るつもりでやってきた。前回の試合とは別人の戦いができる」と意気込んだ。

そして現役ラストマッチで悲願だったベルト奪取を誓う。「この試合は、本当に自分の物語の最終章。最後のピースだと思ってる。最後に必要なのはONEチャンピオンシップのベルトなので、必ず勝ってベルトを取って、現役生活を終えたいと思います」とコメントした。

そしてフェースオフでは約8秒の危険なフェースオフも見せた。

会見終了後の公開練習では強烈なミット打ちを披露した。「僕の体の組織を全部使って、必ず勝ちます。皆さんに“パワーもらった”って言ってもらえるんですけど、僕も現役の時はファンの皆さんに本当にたくさんパワーもらってやってきた。最後の勝利は皆さんに送る勝利だと思っています。みんなにONEチャンピオンシップのベルトをプレゼントします。待ってて下さい」とファンと最後の約束をした。