B3東京Zが一挙11名を自由交渉選手リストに公示…複数年契約解除の選手も

4月24日、B3リーグに所属するアースフレンズ東京Zは、11名を自由交渉選手リストに公示した。

▼4月24日発表の東京Z自由交渉選手リスト公示選手



武本祐ルイス（189センチ／90キロ）



小熊健斗（183センチ／81キロ）



土居光（188センチ／88キロ）



ジュウイーサン龍英（195センチ／120キロ）



向後アディソンジェスモンド（198センチ／94キロ）





下田平翔（185センチ／82キロ）藤原瞭我（178センチ／73キロ）金本一真（183センチ／81キロ）増子匠（187センチ／89キロ）※野口龍太郎（191センチ／88キロ）※マリク・ベンレヴィ（198センチ／102キロ）※※複数年契約解除

3名は複数年契約を結んでいたが、契約解除による公示となる。

今回、複数年契約を解除された増子は35歳のシューティングガード。今シーズン途中に加入し、外角のシュートを中心にチームに貢献した。

野口は昨シーズンから東京Zに加入。度重なる怪我に悩まされてきたが、キャプテンとしてチームをけん引した。

所属2年目のベンレヴィは、今シーズン1試合平均13.1得点6.4リバウンド2.0アシスト1.2スティールを記録。チームの大黒柱であり、明るい人柄でファンから愛される存在だった。

Bリーグでは今年10月からリーグ構造がリニューアル。東京Zは新B2「B.LEAGUE ONE（Bワン）」東地区で戦うことが決まっている。新シーズンへ向けて再構築が始まるのか。オフの動向に注目だ。