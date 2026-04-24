　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 167(　　 167)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1174(　　1174)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 498(　　 498)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 113(　　 113)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1753(　　1753)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1311(　　 483)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 187(　　 161)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3919(　　1645)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70181(　 34021)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　10(　　　 6)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 667(　　 277)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2172(　　 930)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46925(　 22285)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 163(　　 163)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 488(　　 488)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4598(　　4598)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 792(　　 792)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 320(　　 320)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21659(　 21659)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース