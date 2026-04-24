主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 167( 167)
日経225ミニ 6月限 1174( 1174)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 498( 498)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 113( 113)
TOPIX先物 6月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 1753( 1753)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1311( 483)
9月限 20( 16)
TOPIX先物 6月限 187( 161)
日経225ミニ 5月限 3919( 1645)
6月限 70181( 34021)
7月限 10( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 667( 277)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 2172( 930)
6月限 46925( 22285)
7月限 1( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 163( 163)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 488( 488)
6月限 4598( 4598)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 792( 792)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 21659( 21659)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 167( 167)
日経225ミニ 6月限 1174( 1174)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 498( 498)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 113( 113)
TOPIX先物 6月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 1753( 1753)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1311( 483)
9月限 20( 16)
TOPIX先物 6月限 187( 161)
日経225ミニ 5月限 3919( 1645)
6月限 70181( 34021)
7月限 10( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 667( 277)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 2172( 930)
6月限 46925( 22285)
7月限 1( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 163( 163)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 488( 488)
6月限 4598( 4598)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 792( 792)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 21659( 21659)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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