主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1635( 1094)
TOPIX先物 6月限 1107( 945)
日経225ミニ 6月限 3189( 3155)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 818( 440)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 641( 0)
TOPIX先物 6月限 1020( 379)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 722( 407)
TOPIX先物 6月限 1395( 495)
日経225ミニ 6月限 3636( 3557)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 340( 223)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1201( 563)
9月限 34( 32)
TOPIX先物 6月限 391( 245)
日経225ミニ 5月限 4337( 1359)
6月限 55868( 26748)
7月限 16( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 764( 472)
9月限 14( 10)
日経225ミニ 5月限 2533( 847)
6月限 44034( 19372)
7月限 8( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 328( 328)
6月限 4543( 4543)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 514( 514)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 181( 181)
6月限 20048( 20048)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1635( 1094)
TOPIX先物 6月限 1107( 945)
日経225ミニ 6月限 3189( 3155)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 818( 440)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 641( 0)
TOPIX先物 6月限 1020( 379)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 722( 407)
TOPIX先物 6月限 1395( 495)
日経225ミニ 6月限 3636( 3557)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 340( 223)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1201( 563)
9月限 34( 32)
TOPIX先物 6月限 391( 245)
日経225ミニ 5月限 4337( 1359)
6月限 55868( 26748)
7月限 16( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 764( 472)
9月限 14( 10)
日経225ミニ 5月限 2533( 847)
6月限 44034( 19372)
7月限 8( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 328( 328)
6月限 4543( 4543)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 514( 514)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 181( 181)
6月限 20048( 20048)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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