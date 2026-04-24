　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1635(　　1094)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1107(　　 945)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3189(　　3155)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 818(　　 440)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 641(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1020(　　 379)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 722(　　 407)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1395(　　 495)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3636(　　3557)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 340(　　 223)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1201(　　 563)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　34(　　　32)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 391(　　 245)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4337(　　1359)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55868(　 26748)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　16(　　　 8)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 764(　　 472)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　10)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2533(　　 847)
　　　　　 　 　 6月限　　　 44034(　 19372)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 8)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 328(　　 328)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4543(　　4543)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 514(　　 514)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 181(　　 181)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20048(　 20048)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース