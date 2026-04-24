　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6707(　　6657)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10161(　 10161)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5397(　　5397)
　　　　　 　 　 6月限　　　196895(　196895)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　35(　　　35)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4696(　　4574)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7939(　　7939)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3604(　　3604)
　　　　　 　 　 6月限　　　122527(　122527)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　84(　　　84)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　35(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 807(　　 807)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 777(　　 777)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 221(　　 165)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2419(　　2415)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2118(　　2116)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 618(　　 461)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1372(　　1372)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4040(　　4040)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 567(　　 567)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1614(　　1614)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1218(　　1218)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3273(　　3273)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7621(　　7621)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4239(　　4239)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46290(　 46290)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 180(　　 140)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 225(　　 225)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 124(　　 124)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 209(　　 209)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 205(　　 205)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 181(　　 181)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　20(　　　20)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース