外国証券 先物取引高情報まとめ（4月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6707( 6657)
9月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 10161( 10161)
日経225ミニ 5月限 5397( 5397)
6月限 196895( 196895)
7月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4696( 4574)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 7939( 7939)
日経225ミニ 5月限 3604( 3604)
6月限 122527( 122527)
7月限 84( 84)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 807( 807)
日経225ミニ 6月限 777( 777)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 221( 165)
TOPIX先物 6月限 2419( 2415)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 2118( 2116)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 618( 461)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 1372( 1372)
日経225ミニ 5月限 143( 143)
6月限 4040( 4040)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 567( 567)
TOPIX先物 6月限 1614( 1614)
日経225ミニ 6月限 1218( 1218)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3273( 3273)
TOPIX先物 6月限 7621( 7621)
日経225ミニ 5月限 4239( 4239)
6月限 46290( 46290)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 180( 140)
TOPIX先物 6月限 225( 225)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 124( 124)
TOPIX先物 6月限 209( 209)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 205( 205)
TOPIX先物 6月限 181( 181)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 56)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 22( 22)
7月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6707( 6657)
9月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 10161( 10161)
日経225ミニ 5月限 5397( 5397)
6月限 196895( 196895)
7月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4696( 4574)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 7939( 7939)
日経225ミニ 5月限 3604( 3604)
6月限 122527( 122527)
7月限 84( 84)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 807( 807)
日経225ミニ 6月限 777( 777)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 221( 165)
TOPIX先物 6月限 2419( 2415)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 2118( 2116)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 618( 461)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 1372( 1372)
日経225ミニ 5月限 143( 143)
6月限 4040( 4040)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 567( 567)
TOPIX先物 6月限 1614( 1614)
日経225ミニ 6月限 1218( 1218)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3273( 3273)
TOPIX先物 6月限 7621( 7621)
日経225ミニ 5月限 4239( 4239)
6月限 46290( 46290)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 180( 140)
TOPIX先物 6月限 225( 225)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 124( 124)
TOPIX先物 6月限 209( 209)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 205( 205)
TOPIX先物 6月限 181( 181)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 56)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 22( 22)
7月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース