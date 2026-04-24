外国証券 先物取引高情報まとめ（4月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9643( 9172)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 13464( 12799)
日経225ミニ 5月限 5947( 5947)
6月限 161468( 161468)
7月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7683( 6517)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 17893( 17093)
日経225ミニ 5月限 6111( 4611)
6月限 111806( 111806)
7月限 44( 44)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 954( 763)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1558( 1558)
日経225ミニ 6月限 4328( 4328)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1013( 941)
TOPIX先物 6月限 4455( 2533)
日経225ミニ 6月限 2731( 2695)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2111( 1319)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 7297( 5045)
日経225ミニ 5月限 102( 102)
6月限 7966( 7966)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 915( 892)
TOPIX先物 6月限 3319( 3319)
日経225ミニ 6月限 5936( 5857)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4244( 4175)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 11767( 11767)
日経225ミニ 5月限 4055( 4055)
6月限 53237( 53237)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 616( 502)
TOPIX先物 6月限 598( 596)
日経225ミニ 6月限 6730( 6730)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 186( 0)
TOPIX先物 6月限 3642( 2571)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 41( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 470( 370)
TOPIX先物 6月限 784( 784)
日経225ミニ 5月限 1014( 14)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9643( 9172)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 13464( 12799)
日経225ミニ 5月限 5947( 5947)
6月限 161468( 161468)
7月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7683( 6517)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 17893( 17093)
日経225ミニ 5月限 6111( 4611)
6月限 111806( 111806)
7月限 44( 44)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 954( 763)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1558( 1558)
日経225ミニ 6月限 4328( 4328)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1013( 941)
TOPIX先物 6月限 4455( 2533)
日経225ミニ 6月限 2731( 2695)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2111( 1319)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 7297( 5045)
日経225ミニ 5月限 102( 102)
6月限 7966( 7966)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 915( 892)
TOPIX先物 6月限 3319( 3319)
日経225ミニ 6月限 5936( 5857)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4244( 4175)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 11767( 11767)
日経225ミニ 5月限 4055( 4055)
6月限 53237( 53237)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 616( 502)
TOPIX先物 6月限 598( 596)
日経225ミニ 6月限 6730( 6730)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 186( 0)
TOPIX先物 6月限 3642( 2571)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 41( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 470( 370)
TOPIX先物 6月限 784( 784)
日経225ミニ 5月限 1014( 14)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース