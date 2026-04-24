　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9643(　　9172)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13464(　 12799)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5947(　　5947)
　　　　　 　 　 6月限　　　161468(　161468)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　36(　　　36)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7683(　　6517)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17893(　 17093)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6111(　　4611)
　　　　　 　 　 6月限　　　111806(　111806)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　44(　　　44)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 954(　　 763)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1558(　　1558)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4328(　　4328)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1013(　　 941)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4455(　　2533)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2731(　　2695)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2111(　　1319)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7297(　　5045)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7966(　　7966)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 915(　　 892)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3319(　　3319)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5936(　　5857)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4244(　　4175)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11767(　 11767)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4055(　　4055)
　　　　　 　 　 6月限　　　 53237(　 53237)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 616(　　 502)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 598(　　 596)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6730(　　6730)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 186(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3642(　　2571)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　41(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 470(　　 370)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 784(　　 784)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1014(　　　14)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース