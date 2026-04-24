「日経225オプション」5月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
UBS証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
UBS証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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