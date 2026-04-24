「日経225オプション」5月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
SBI証券 16( 14)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 667( 117)
JPモルガン証券 555( 55)
SBI証券 37( 31)
楽天証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 510( 10)
ゴールドマン証券 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ビーオブエー証券 151( 1)
UBS証券 450( 0)
シティグループ証券 250( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 6( 2)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
SBI証券 16( 14)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 667( 117)
JPモルガン証券 555( 55)
SBI証券 37( 31)
楽天証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 510( 10)
ゴールドマン証券 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ビーオブエー証券 151( 1)
UBS証券 450( 0)
シティグループ証券 250( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 6( 2)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース