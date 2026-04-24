　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)

◯6万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　72(　　72)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)

◯6万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 667(　 117)
JPモルガン証券　　　　　　　　 555(　　55)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　 510(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 8(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 151(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 450(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 250(　　 0)

◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース