（山岡記者）「あちらが現場とみられる焼却炉です。付近には捜査員がブルーシートを張っていて、焼却炉の横には青いテントが張られています」



物々しい空気に包まれた北海道旭川市の旭山動物園です。



動物園に勤務する３０代の男性職員が、妻の遺体を遺棄したとして任意の事情聴取を受け、園内では警察による現場検証が行われていました。



捜査関係者によりますと、男性職員は「旭山動物園の焼却炉に、３０代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているということです。





その後、妻の殺害をほのめかしていることも新たにわかりました。旭川市によりますと、焼却炉は死んだ動物を燃やすために使うもので、動物園の旧・東門付近、関係者だけが入ることができるバックヤードにあります。旭山動物園は夏の営業を始める準備のため、４月８日から休園していて、２９日から開園する予定でした。付近の住民は…（付近の住民）「信じがたいわ、こんなの初めてだ」Ｑ．これから動物園が開園するが…（付近の住民）「かなり影響出るよ、大変なことになる」（佐々木カメラマン）「現場となった焼却炉でしょうか、煙突が確認できます。鑑識でしょうか、捜査員が捜査を開始しています」（山岡記者）「建物の２階で捜査員が写真を撮っています」警察によりますと、男性の妻とは連絡が取れておらず、４月に入って、妻の関係者から警察に相談があり捜査が始まりました。これまでに焼却炉から遺体は確認されていないということです。警察は遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。