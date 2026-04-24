警察の現場検証が続く旭川市の旭山動物園の近くから中継です。



私はいま、旭山動物園の前に来ています。



あちらに見えるのが、現場とみられる焼却炉です。



日が傾き、あたりは薄暗くなってきましたが、園内では現在も警察による現場検証が続いています。



男性職員が遺体を遺棄したと話しているのは、動物園の旧・東門付近にある焼却炉です。



旭川市によりますと、この焼却炉は普段、死んだ動物を燃やすために使われていて、その場所が事件の現場となりました。





動物園は現在、休園期間中で、一般の客はいないため、人の目が届きにくかったとみられます。今月２９日からは夏の営業が始まる予定でした。目前に迫ったオープンへの影響も懸念されます。捜査の最新情報です。警察はきのう２３日から、動物園の職員である３０代の夫から任意の事情聴取を続けています。事件発覚のきっかけは、今月に入ってから妻の関係者が「連絡が取れない」と警察に相談したことでした。その後の任意の事情聴取に対し、３０代の夫は「動物園の焼却炉に、３０代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしています。警察はきょう午後から、夫の話に基づいて園内の捜索を行っていますが、これまでに焼却炉から遺体は確認されていません。警察は、話通り遺棄されたのか、さらには遺体が焼却炉で燃やされた可能性も視野に入れて、事件の裏付け捜査を慎重に進めています。