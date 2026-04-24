女優黒島結菜（29）が24日、大阪・門真市内でFM大阪の公開収録イベントに登場。瀬々敬久監督とともに主演映画「未来」（5月8日公開）の撮影を振り返った。

関西でのイベントにちなみ、奈良県桜井市でのロケについて語り合った2人。疾走シーンが多かった黒島は「走りましたね、たくさん」と苦笑いしたが、「大変でしたけど、奈良の空気は都内の空気とは全然違う。空が広くて、深呼吸したくなるような中で撮影できてすごくよかった」とさわやかな笑顔で回想した。

瀬々監督から「身体能力、体幹がすごいなあ」と意外な褒め言葉。「それが存在感にもつながってる。いじめっ子に向かうシーンのキレッキレの動き。すごいなあ、とスタッフも驚いてました」と明かされた。

黒島は「そんな風に思ってもらってるとは」と驚き、「良かったです、難しいシーンと思ってたので」と照れていた。

同作は湊かなえ氏の同名ミステリー小説を映画化。黒島は複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする教師・真唯子を演じた。共演に山粼七海、松坂桃李、北川景子ら。公開収録の模様はFM大阪で5月3日午後7時放送予定。