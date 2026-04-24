ホロライブ・夏色まつり、最初は苦手だった意外なホロメンとサシ対談「陽キャだなと思って…」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、24日までに自身のチャンネルを更新し、トーク企画『スバルの小屋』を配信。ゲストにホロライブ1期生・夏色まつりさんを招いて様々なトークを繰り広げた。
【動画】最初は苦手だったホロメンの印象を語るまつりさん（7：42ごろ）
実はまつりさんは、最初はスバルさんが苦手だったようで「陽キャだなと思って。当時はインターネットに染まっていない、アニメもめっちゃ見るわけじゃないから、何を喋ろうかな…みたいなのがあった」と告白。これを知ったスバルさんは「なんでウソじゃん！ まちゅから最初に声かけてきたのに！」と驚愕した。
もちろん今のふたりはとても仲がよく、まつりさんは現在のスバルさんを「最近色んなゲームやってアニメもめっちゃ見るし、ちゃんと好きになってのめりこむじゃん。そういうとこすごい」と称賛している。
この意外なエピソードにファンからは「まさかまちゅもだったのか」「スバルだいたいのホロメンに怖がられてるの笑う」「スバルってオタクに優しいギャルだった…？」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】最初は苦手だったホロメンの印象を語るまつりさん（7：42ごろ）
実はまつりさんは、最初はスバルさんが苦手だったようで「陽キャだなと思って。当時はインターネットに染まっていない、アニメもめっちゃ見るわけじゃないから、何を喋ろうかな…みたいなのがあった」と告白。これを知ったスバルさんは「なんでウソじゃん！ まちゅから最初に声かけてきたのに！」と驚愕した。
この意外なエピソードにファンからは「まさかまちゅもだったのか」「スバルだいたいのホロメンに怖がられてるの笑う」「スバルってオタクに優しいギャルだった…？」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」