中尾明慶、妻・仲里依紗に「叱られちゃう」「料理教室とかちょっと“覗いて”みようかな」
俳優の中尾明慶とモデルの池田美優が24日、アルコのリカバリーシューズブランド「OOFOS」のポップアップストア(25日〜26日、東京・原宿で開催)のオープニングイベントに登場。
中尾は、この夏に新しく取り入れたいことについて聞かれ、自身がゴルフ、釣り、バイクなど多趣味であることから「これ以上増やすとそろそろ(妻・仲里依紗に)叱られちゃう。遊んでばっかりだなって」と明かした。
中尾明慶
そんな中でも料理には興味があると言い、「料理はずっと気になっていて、料理教室とかちょっと“覗いて”みようかな」と話すと、「“覗いてみる”...!?」と、池田からツッコまれる場面も。
中尾明慶と池田美優によるトークセッションも
また、普段の“心のケア”について聞かれ、中尾は「ストレスはあまりない。ないように見えませんか?」と笑いを誘い、「食べて寝れば忘れるかな」「質問が悪いですよ!」と持ち前のポジティブマインドを披露した。
中尾明慶
中尾は、この夏に新しく取り入れたいことについて聞かれ、自身がゴルフ、釣り、バイクなど多趣味であることから「これ以上増やすとそろそろ(妻・仲里依紗に)叱られちゃう。遊んでばっかりだなって」と明かした。
そんな中でも料理には興味があると言い、「料理はずっと気になっていて、料理教室とかちょっと“覗いて”みようかな」と話すと、「“覗いてみる”...!?」と、池田からツッコまれる場面も。
中尾明慶と池田美優によるトークセッションも
また、普段の“心のケア”について聞かれ、中尾は「ストレスはあまりない。ないように見えませんか?」と笑いを誘い、「食べて寝れば忘れるかな」「質問が悪いですよ!」と持ち前のポジティブマインドを披露した。
中尾明慶