フォロワー140万の“日本一美しいドラマー”の抜群プロポーションに衝撃 グラビア写真集のクラファン2300万円超え
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依。グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは約140万人、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている。今回はそんな彼女が最近見せたSNSショットの中で、特に人気を集めたものを紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
■グラビア水着姿
昨年12月25日まで「グラビア水着＆下着写真集2冊同時制作プロジェクト」のクラウドファンディングを行っていた大野。支援額2300万円を達成し、一昨年の記録である1830万を超えたことで話題を呼んだ。同月3日には「この時期のグラビア撮影は 寒さとの戦い #グラビア #クラファン #クラファンチャレンジ中」とつづり、寒さに耐えながらの水着姿を披露。ファンからは「めっちゃ可愛くてたまらん」「素敵」など絶賛のコメントが集まっている。
■ミニ丈トップス×ショーパン姿
昨年12月18日には「ギャルなグラビアってどんなの？？ ストーリーからチェックしてね︎︎︎︎︎︎ 残り1週間です！」とつづり写真集をアピール。ミニ丈トップス×ショーパン姿で魅せた。立ち姿のバックショットも公開し、ファンからは「サイコーだね」「めちゃめちゃお似合い」などの声が多数寄せられている。
■ミニスカ姿
今年1月12日には白と黒のハート絵文字を添えつつ、胸元があいたオフショルダートップス×ミニスカ姿を披露。椅子に座り、オトナっぽい品のある笑顔でカメラを見つめた。ファンからはハートの絵文字や、「スタイル抜群」「美脚」「魅力的」などの反響があり、その後の投稿の数々にも熱い視線が送られ続けている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
■グラビア水着姿
昨年12月25日まで「グラビア水着＆下着写真集2冊同時制作プロジェクト」のクラウドファンディングを行っていた大野。支援額2300万円を達成し、一昨年の記録である1830万を超えたことで話題を呼んだ。同月3日には「この時期のグラビア撮影は 寒さとの戦い #グラビア #クラファン #クラファンチャレンジ中」とつづり、寒さに耐えながらの水着姿を披露。ファンからは「めっちゃ可愛くてたまらん」「素敵」など絶賛のコメントが集まっている。
昨年12月18日には「ギャルなグラビアってどんなの？？ ストーリーからチェックしてね︎︎︎︎︎︎ 残り1週間です！」とつづり写真集をアピール。ミニ丈トップス×ショーパン姿で魅せた。立ち姿のバックショットも公開し、ファンからは「サイコーだね」「めちゃめちゃお似合い」などの声が多数寄せられている。
■ミニスカ姿
今年1月12日には白と黒のハート絵文字を添えつつ、胸元があいたオフショルダートップス×ミニスカ姿を披露。椅子に座り、オトナっぽい品のある笑顔でカメラを見つめた。ファンからはハートの絵文字や、「スタイル抜群」「美脚」「魅力的」などの反響があり、その後の投稿の数々にも熱い視線が送られ続けている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）