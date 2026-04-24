今夏だけの特別規定も…判定覆れば2回まで可能

日本高等学校野球連盟は24日、全国大会での「ビデオ検証」採用を決定したと発表した。今夏の甲子園大会から施行される。

公式サイトで「本日の理事会で、全国大会においてビデオ検証を採用することを決定しました。今夏開催される第108回全国高等学校野球選手権大会から実施いたします」とした。

同時に「大学及び高校野球におけるビデオ検証に関する特別規則」を公開。各チームの監督はビデオ検証の対象となる判定について、9イニングまでのうち1回検証を求めることができるとしている。検証を開始してから2分以内に確証を得られない場合や、検証する映像がなかった場合は審判の判定通り進行する。

ただ、今夏の甲子園では「一部、運用を変更いたします」として「第108回全国高等学校野球選手権大会は、ビデオ検証の結果が、判定どおりとなった場合、本規則どおり1回までとするが、判定が変わった場合は、9イニングスのうち、あと1回に限りビデオ検証を求めることができることとする」と定めている。

また、ビデオ判定の対象となるプレーとして（1）ホームランまたはエンタイトルツーベースの可能性がある打球（2）フォースプレイ（3）タッグプレイ、（4）キャッチまたはノーキャッチ（5）フェアまたはファウル（6）走者に関するプレー（7）ヒットバイピッチ（8）スイング（9）アマチュア内規、危険防止ルールに関するプレーの9項目が挙げられている。



（THE ANSWER編集部）