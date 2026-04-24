REIKOが、2026年5月13日にリリースするEP『VOICE』より、収録曲の「CHECK」を5月11日に先行配信することを発表した。



「CHECK」は、なりたい自分を信じて前に進む日々を描いたポジティブな一曲で、2ステップ／UKガラージビートに、リフレインされるキャッチーなフローが絡み合い、一度聴けば抜け出せないキラートラックに仕上がっているという。

また、同楽曲は日本テレビ系『DayDay.』5月エンディングテーマに決定している。それに伴い、5月1日から各SNSでショートサイズ音源が先行配信される。

さらに、本日から「CHECK」のPre-add / Pre-saveキャンペーンも開催された。Spotify / Apple Musicにて「CHECK」をライブラリ追加すると、「CHECK」手書きメッセージ入り待受け画像がプレゼントされる。

なお、本EPは先行曲「CHECK」の他、「for me」、「まだ」の3曲を新曲として収録し、すでに配信リリースされている「Lullaby」、「maybe」を含む全5曲で構成される。

また、3形態で発売されるDVDの収録内容も先日公開された。Love You Deeper盤には、自身の楽曲に加え、REIKOが参加しているBMSG POSSEの楽曲や影響を受けたアーティストの楽曲カバー映像、Winterland盤には、過去2年間のクリスマスにBillboardで開催されたワンマンライブの映像を収録している。クリスマスの定番楽曲のパフォーマンス映像に加え、BE:FIRST JUNONがフィーチャリングで参加した「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」が収められる。

Love you deeper盤

Winterland盤

通常盤

さらに、6月より開催される全国ツアー＜REIKO One-man tour “VOICE”＞は追加公演が決定した。追加公演は、7月17日に東京・豊洲PITにて行われる。

◾️2nd EP『VOICE』

発売日：2026年5月13日（水）

予約：https://REIKO.lnk.to/VOICE_cd Love you deeper盤 Winterland盤 通常盤 ●Love you deeper盤（UMCB-69010）

価格：8,800円（税込）／内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD収録内容＞ ※全形態共通

1 CHECK

2 for me

3まだ

4 Lullaby

5 maybe

＜DVD収録内容＞

◆REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”

・Take It Back

・No More

・BUTTERFLY

・決戦は金曜日

・君のせい

・366⽇

・イタズラ

・Fantasy

・First Christmas

・BMSGメドレー

Tokyo Night Dreaming〜OVER DRIVE〜Girlfriend〜ICE〜Brave Generation〜One More Day

・Shining One

・LA・LA・LA LOVE SONG

・流星のサドル

・LOVE DEEPER

・Neverland

・So Good

・Take It Back ◆REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”- Behind The Scenes - ●REIKO’s Winterland盤（UMCB-69011）

価格：8,800円（税込）

内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD収録内容＞ ※全形態共通

1 CHECK

2 for me

3まだ

4 Lullaby

5 maybe

＜DVD収録内容＞

◆REIKO’s Winterland

・BUTTERFLY

・決戦は⾦曜⽇

・No More

・Neverland

・クリスマスソング

・366日

・LA・LA・LA LOVE SONG

・So Good

・イタズラ

・First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST) ◆REIKO’s Winterland Vol.2

・Neverland

・君のせい

・Take It Back

・雪の華

・イタズラ

・366日

・Lullaby

・白い恋人達

・First Christmas

・So Good

・流星のサドル

・LOVE DEEPER

・BUTTERFLY

・maybe ◆REIKO’s Winterland - Behind The Scenes -

◆REIKO’s Winterland Vol.2 - Behind The Scenes - ●通常盤（UMCB-69012）

価格：2,200円（税込）

内容：CD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

※収録内容は変更になる場合がございます。 ▼「VOICE」購入特典

Love you deeper盤：ステッカーシート

REIKO’s Winterland盤：チケットホルダー

通常盤：ICカードステッカー

※形態ごとに特典が異なります。

※早期キャンペーン応募商品には形態別特典はつかず、全形態共通で「イベント応募シリアルコード＆ポストカード」が特典となりますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※特典の絵柄は後日決まり次第ご案内いたします。

※特典の絵柄やデザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

◾️＜REIKO One-man tour “VOICE”＞

【東京】WWW

2026年6月1日（月）OPEN 1８:０0 / START 18:30

お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00) 【大阪】バナナホール

202６年6月13日（土）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日12:00~17:00） 【愛知】JAMMIN’

202６年6月14日（日）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00-18:00） 【宮城】enn 2nd

202６年6月20日（土）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：GIP GIPお問合せフォーム https://www.gip- web.co.jp/t/info 【福岡】INSA FUKUOKA

2026年6月26日（金）OPEN 17:30 / START 18:30

お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 【香川】MONSTER

2026年6月27日（土）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：DUKE 087-822-2520 (平日 11:00〜17:00) 【広島】セカンド・クラッチ

2026年7月4日（土）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00~17:00） 【京都】京都MUSE

2025年7月5日（日）OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日12:00~17:00） ※追加公演

【東京】豊洲PIT

2026年7月17日(月) OPEN 18:00 / START 19:00

＊お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)