化学品の専門商社の「長瀬産業」が特別協賛する陸上競技大会「ＮＡＧＡＳＥカップ２０２６」が、９月２１日、２２日に東京・千駄ヶ谷のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催されることになった。

本大会は、日本パラ陸上競技連盟が主催する世界パラ陸上競技連盟（ＷＰＡ）公認の陸上競技大会で、障がいの有無や年齢、国籍を問わず、“誰もが参加できるインクルーシブな大会”として、様々な背景や特性を持つアスリートが競い合う。２２年に初開催され今回で５回目を迎える。

ＮＡＧＡＳＥカップは、「Ｆｕｒｔｈｅｒ， Ｗｅ Ｇｏ．見たことのない景色へ」をコンセプトに、障がいの有無などを問わず、誰もが参加できる場を提供してきた。インクルーシブの輪をさらに広げるべく、アスリート・観客双方が参加しやすく楽しめる取り組みも強化することで、前回大会では２日間で過去最多となる延べ約１８００人のアスリートが参加、アスリートを含めた来場者数は約８０００人となった。

第５回を迎える今大会では、チャレンジするアスリートの姿を通じて、参加者一人ひとりがインクルーシブについて考えるきっかけとなる大会づくりを目指す。本大会もアスリートの聖地、ＭＵＦＧスタジアムを舞台に、より多くの選手、観客に参加、来場してもらえるよう、競技やプログラムの企画を進めている。観客向けのパラスポーツ体験コーナーの設置や、障がいのある子どもたちも参加する体験プログラムなどを予定しています。

長瀬産業では「ＮＡＧＡＳＥグループがグループスローガンに掲げる“Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ ｎｅｘｔ．”のもと、ＮＡＧＡＳＥカップを通じてアスリートの“次”への挑戦を後押しするとともに、観客、競技関係者、ボランティアや地域の皆様が新しい体験や価値観と出会う場となることで、多様性を認め合うインクルーシブな輪を社会全体へ拡げていくことを目指します」としている。

■大会概要

大会名：ＮＡＧＡＳＥカップ２０２６

主催：一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

特別協賛：長瀬産業

開催日時：２０２６年９月２１日、２２日

開催場所：ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）

入場無料、チケット不要