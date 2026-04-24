俳優のピーターこと池畑慎之介（７３）が２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。日本のアイドルをたたき切る一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで共演の歌手・中尾ミエ（７９）と年齢を重ねて変化したことの話題になり、「若いアイドルの見分けがつかない」という声が出ると、まず「もう、全然」と中尾。

池畑も「グループが多くて。グループって愛称で呼ぶでしょ？ 誰が誰か分からない。同じような顔に作ってらっしゃるし」と“暴走気味”に口にしたところでＭＣのミッツ・マングローブに「どの辺から分からないですか？」と聞かれた。

この質問に「スリーファンキーズは分かったなあ」と１９６０年代に活躍した男性アイドルトリオの名前を、あえて出して笑いを誘った池畑。「フォーリーブスも分かったな。新御三家もまあ分かったな」と続けたところでミッツに「光ＧＥＮＪＩは？」と聞かれると「光ＧＥＮＪＩは分かった。スケートはいてる子たちでしょ」と返答。

「モーニング娘。は？」と聞かれると「絶対、分からない。キャバクラみたいなの」と毒舌を全開にしていた。