タレントの渡辺美奈代（56）が、お手製のスイーツを披露し、「めっちゃおいしそー」「お店のかと思いました！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】“ホテル？モデルルーム？”と話題の自宅＆手作りスイーツ（複数カット）

これまでにもSNSで「いちごチョコタルト」や「みかんゼリー」「紅茶とりんごのパウンドケーキ」といった、様々な手作りスイーツを披露している渡辺。

また、綺麗に整頓されたキッチン棚や、「ホテル？モデルルーム？って思うくらい完璧で感動」「すべてが新品みたい！」などの反響が寄せられた、ランドリールームやバスルームといった自宅の様子も紹介している。

渡辺美奈代のお手製スイーツに反響

23日に更新したInstagramでは、「おやつにバナナパイとコーヒー」とつづり、お手製のスイーツを披露。

この投稿には、「お店で買ってきたものだと思っていました！」「とても美味しそうですね！」「お料理のレシピ本お願いします！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）