ウキウキご機嫌にお散歩を楽しんでいたはずの柴犬さん。ふと気づけば、思いがけない場所にいて…。思った以上に困惑してしまう光景が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：壁に登って歩いていた犬→気付いたら『高い所』まで行ってしまい…困り果てた『表情』】

ウキウキで散歩をしていたはずの柴犬→気付いたら…

Xアカウント『@kuroshibapeko』に投稿されたのは、柴犬「ぺこ」ちゃんのお姿。この日も、飼い主さんと共にご機嫌でお散歩を楽しんでいたのだといいます。

ウキウキで歩き続けていたはずのぺこちゃん、真っ直ぐ突き進んできたはずなのに…気づけば、思いがけない場所にいることに気付いたのだそう。

思った以上に『困惑する光景』が話題

ぺこちゃんはブロック塀の上を歩いてしまっていたようで、気づけばかなりの高さがある段の上に立っていた模様。

登ったつもりもなく、登りたくもなかったぺこちゃんはその状況に愕然としてしまい『一体これは…』と言わんばかりの表情で、切なげに飼い主さんを見つめ続けていたのだとか。

身体能力の高さには定評のあるぺこちゃんですが、高い場所は苦手なようでこの後飼い主さんに無事抱っこで救出してもらったのだといいます。

ぺこちゃんのお茶目なそのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「地面とご主人が沈んだ…」「一旦戻りませんか？？」「目で訴えてる、おろして」「困り顔可愛すぎる」「抱っこでおろしてって顔してる」「たまにありますねｗ」「たすけて…って顔」など多くのコメントが寄せられています。

身体能力の高さが自慢！お転婆な女の子♡

ぺこちゃんは、身体能力の高さが自慢のちょっぴりお転婆な女の子。愛くるしいわがままもたくさんある魅力のうちのひとつで、飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らされています。

ユーモアセンスに溢れた飼い主さんとの日常は、日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kuroshibapeko」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。