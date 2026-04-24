タブレット純が、2016年よりアール・エフ・ラジオ日本をキーステーションに3局ネットで放送している番組『タブレット純 音楽の黄金時代』にて、日本クラウンのアーカイブプロジェクト『昭和レトロ 歌謡秘宝館』より4月25日の放送で6曲を紹介する。

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『タブレット純 音楽の黄金時代』では、60～70年代のグループサウンズ、フォークソング、ムード歌謡など当時全盛を誇った様々なジャンルの個性豊かな楽曲からタブレット純自身が選曲。歌謡曲ファンにとって聴き応えのある内容でオンエアしている。

番組内では、昭和歌謡に対する造詣が深く、レコードマニアでもあるタブレット純が、膨大なリリースタイトルの中から楽曲を選出して紹介するという。

・タブレット純 コメント

昭和レトロ歌謡秘宝館は、僕にとって夢のようなラインナップでした。これが中古レコード店だとしたら震えてしまうような楽曲ばかりです。中には知らない楽曲もあり、更に知識を高めることも出来ました。今回は事前に知らなかった楽曲の中から聴いてみたいなと思った曲を多く選曲しました。リスナーもマニアックな方がいるのできっと興味を持ってもらえると思います。とても今回だけでは時間が足りなかったので今後も自分なりのチョイスをして、昭和レトロ歌謡秘宝館の楽曲の中から番組でお届けできればと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）