シュークリーム専門店激戦区・名古屋の推し店3選　豊富なバリエーションにワクワク！

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回のテーマは「名古屋のシュークリーム専門店」。意外な激戦区“名古屋”で注目したいシュークリーム専門店を3軒ご紹介します。

専門店化の波にのる「シュークリーム」

近年、スイーツの世界では“専門店化”の流れが進み、ひとつのジャンルに特化したブランドが存在感を高めています。シュークリームも例外ではなく、生地やクリーム、食感の違いで個性を打ち出す専門店が各地に増えてきました。

中でも名古屋は、独自の食文化を背景にしながら個性的なシュークリーム専門店が点在するエリア。シンプルな王道系から素材や食感で驚かせる一品まで、バリエーション豊かなシュークリームに出合えます。

食感とバリエーションで魅せる『PUPPY choux&coffee』＠名古屋市東桜

まず訪れたのは『PUPPY choux&coffee』。名古屋市営地下鉄「久屋大通駅」から徒歩約2分のシュークリーム専門店です。

『PUPPY choux&coffee』

“コーヒーに一番合うのはカスタード”というコンセプトのもと、シュークリームとコーヒーのペアリングを提案する専門店。

シュークリームは、ザクザクとしたクッキー生地の香ばしさと、濃厚でとろけるクリームのバランスを意識した設計。自家焙煎のスペシャルティコーヒーと合わせたときに、ちょうどよく感じられる甘さとコクに仕上げられています。

『PUPPY choux&coffee』メニューを見るだけでワクワクするほど種類が豊富

特筆すべきは、そのバリエーションの豊富さ。常時16種類ものシュークリームが並び、定番のカスタードから個性豊かなフレーバーまで幅広く展開。これだけの種類を一度に楽しめる専門店は珍しく、“選ぶ楽しさ”そのものが体験として成立しています。

「プレミアムパピーシュー」（380円）、「濃厚ピスタチオ」（480円）、「キャラメルバナナ」（400円）、「黒ゴマ」（400円）

『PUPPY choux&coffee』「プレミアムパピーシュー」（380円）、「濃厚ピスタチオ」（480円）、「キャラメルバナナ」（400円）、「黒ゴマ」（400円）

『PUPPY choux&coffee』「プレミアムパピーシュー」（380円）、「濃厚ピスタチオ」（480円）、「キャラメルバナナ」（400円）、「黒ゴマ」（400円） たっぷり詰まったカスタードクリームは、もったりとした濃厚な口当たりで、甘さもしっかり感じられます

「黒ゴマ」は見ての通り真っ黒。黒ごまの風味が強く広がるインパクトのある一品。甘さは控えめで、ごまのコクをしっかり楽しめます。

「濃厚ピスタチオ」は、その名の通り非常に濃厚で、ピスタチオの風味をダイレクトに感じる仕上がり。

「キャラメルバナナ」は、間違いのない組み合わせで、甘さとコクのバランスが絶妙な満足度の高い一品でした。

どのフレーバーも一口目から口いっぱいに風味が広がり、思わず頬張りたくなる満足感があります。

生地の食感、コーヒーとのペアリング設計、そして16種類の豊富なバリエーション。シュークリームの新しい楽しみ方を提案する、個性際立つ専門店です。

今回は悩みに悩んで4種いただきましたが、また名古屋に赴いて制覇したくなります。

『PUPPY choux&coffee』

【店舗情報】

店名：『PUPPY choux&coffee』

住所：愛知県名古屋市東区東桜1丁目9−36

定休日：不定休

営業時間：12時30分〜21時（土日は10時〜）

イートイン：不可

アクセス：名古屋市営地下鉄名城線、桜通線「久屋大通駅」徒歩約2分

素材と設計で生まれる一体感『Chou de kacha』＠名古屋市名駅

続いて紹介するのは『Chou de kacha（シューデカチャ）』。JRほか各線「名古屋駅」から徒歩約5分のシュークリーム専門店です。

『Chou de kacha（シューデカチャ）』

素材にこだわったクッキーシューを中心に展開。オーナー自身が感動したシュークリームの美味しさを伝えたいという想いから、2022年にオープンしました。

素材選びから製法まで細かく設計されていて、こだわりの強さがしっかり伝わってきます。

例えばバターについては、クッキー生地には九州の牛乳から作られる発酵バター「オームバター」を使用し、コクのある香ばしさを引き出しています。一方でシュー生地には北海道産の「よつばバター（有塩）」を使い、軽やかな中にも風味の輪郭をしっかりと感じられる仕上がりに。さらにカスタードには、豊橋で手作りされている口どけの良い「中央バター」を用いるなど、それぞれの役割に応じて使い分けられています。

加えて、北海道産の無添加純生クリームを合わせることで、濃厚でありながらも軽やかな後味を実現。

季節限定「いちごのシュークリーム」（650円）

『Chou de kacha（シューデカチャ）』季節限定の「いちごのシュークリーム」（650円） どのシュークリームもイートイン可能、イートイン利用時は盛り付けてもらえる

『Chou de kacha（シューデカチャ）』季節限定の「いちごのシュークリーム」（650円）

生地は一般的な小麦粉ではなく米粉を主体に使用されているそうで、外はカリッと、中は軽やかにほどけるような独特の食感に仕上がっています。焼き加減にもこだわり、水分をしっかり飛ばすことで軽やかな香ばしさを生み出しています。

コクはありながらも重たさを感じさせない軽やかなカスタードと生クリームのまろやかさが重なり、全体として非常に食べやすくまとまっていました。いちごの甘酸っぱさもアクセントとなり、クリームの甘さを引き立てていました。ひとつひとつの要素が主張しすぎることなく調和しており、最後まで心地よく食べ進められる仕上がりです。

素材・製法・バランス、そのすべてを丁寧に積み重ねることで完成する一体感のあるシュークリーム。完成度で魅せる、印象的な一品でした。

『Chou de kacha（シューデカチャ）』

【店舗情報】

店名：『Chou de kacha（シューデカチャ）』

住所：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目11−14 D&Mビル 1F

定休日：月曜日・火曜日 ※臨時休業あり

営業時間：11時〜18時（イートイン最終入店17時）

イートイン：可

アクセス：JRほか各線「名古屋駅」徒歩約5分

バランスの良さが光る『シュー＆ベイク マエストロ』＠名古屋市六番町

最後に紹介するのは『シュー＆ベイク マエストロ』。名古屋市営地下鉄名港線「六番町駅」徒歩すぐのシュークリーム専門店です。

『シュー＆ベイク マエストロ』

ケーキ店から生まれたシュークリーム専門店で、パティシエとして培ってきた技術をベースに、丁寧にシュークリームを作り続けているお店です。

季節にもよりますが、店頭には7種類前後のシュークリームが並び、定番からアレンジ系までバランスよく揃っています。日常の中で楽しめるラインナップという印象です。

『シュー＆ベイク マエストロ』季節限定メニューも含めて7種類ほど用意される

「タントシュー」（320円）「ジャンドゥーヤ（アーモンド）」（550円）

『シュー＆ベイク マエストロ』左から「タントシュー」（320円）「ジャンドゥーヤ（アーモンド）」（550円）

看板商品の「タントシュー」（320円）は、軽やかな口当たりのサブレ生地が特徴。サクッとした歯切れの良さを持ちながらも、全体としてはやや柔らかめで、口の中でふわっとほどけるような食感です。中のクリームは、しっかり卵の風味を感じるタイプ。バニラの主張は控えめで、シンプルに卵のコクを楽しめる仕上がりです。固すぎず柔らかすぎず、ひと口ごとにとろっと広がる滑らかさが印象に残ります。

「ジャンドゥーヤ（アーモンド）」（550円）は甘さを抑えたチョコレートクリームが主役で、中にはカスタードが詰まっており、欲張りな構成。コクはありつつも重たくなりすぎず、生地の軽さともよく合っています。

『シュー＆ベイク マエストロ』「タントシュー」（320円）

全体的に、生地とクリームのバランスを丁寧に整えている印象で、肩肘張らずに楽しめるシュークリーム。ふとしたタイミングでまた食べたくなる、そんな一品でした。

『シュー＆ベイク マエストロ』

【店舗情報】

店名：『シュー＆ベイク マエストロ 六番町店』

住所：愛知県名古屋市熱田区六番3丁目3−25

定休日：月曜日（祝日変更あり）

営業時間：11時〜18時

イートイン：不可

アクセス：名古屋市営地下鉄名港線「六番町駅」徒歩すぐ

専門店激戦区の名古屋 シンプルだからこそ生まれる違いを楽しめる街

今回紹介した名古屋のシュークリーム専門店は、それぞれにしっかりとした個性がありました。

どの店舗にも共通しているのは、専門店ならではの素材や製法へのこだわりが、シュークリーム一つひとつにしっかりと反映されている点です。種類の豊富さや作り込みの深さからも、それぞれの店がこのジャンルに本気で向き合っていることが伝わってきます。

実際に回ってみると、名古屋はシュークリーム専門店の数も多く、クオリティの高い店がしのぎを削る“激戦区”だと感じました。同じシュークリームでも、ここまで方向性が分かれるのかと驚かされる場面が多く、食べ比べる楽しさもひとつの魅力です。

シンプルなお菓子だからこそ違いが際立つシュークリーム。名古屋というエリアは、その面白さをしっかり体感できる場所だと思います。

気になる方はぜひ、自分なりの“推しシュークリーム”を見つけてみてください。

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。最新の情報はお店にお問い合わせください。

【画像】16種類以上の商品が揃うお店も！ メニューを見ているだけでワクワクする名古屋のシュークリーム専門店（14枚）