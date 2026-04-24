メンバー表に「長友佑都」の名前はなく…迫るタイムリミット【日本代表】
2026年４月24日に開催されるJ１百年構想リーグのFC東京対水戸ホーリーホック戦。試合前のメンバー表に、長友佑都の名前はなかった。
３月14日の水戸戦で負傷（右ハムストリング肉離れ）して以来、公式戦の出場がない。５月15日の日本代表メンバー発表まで１か月を切った今でも戦列復帰できない状況をどう見るか。
正直、「右ハムストリング肉離れ」以外の情報がクラブから発信されていないので見極めがつかない。北中米ワールドカップのメンバー予想関連のニュースが飛び交うなか、ネット上では「長友はコーチ枠」「スタッフとして連れて行くべき」との書き込みもあるが、本人は“選手としての参戦”に強くこだわっているはずだ。
だからこそ、現在の状態が気になる。タイムリミットが迫る中で、39歳のベテラン戦士は心身ともにリフレッシュできているのか。試合前、味の素スタジアムのピッチを眺めながら、そんな思いが頭をよぎった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
３月14日の水戸戦で負傷（右ハムストリング肉離れ）して以来、公式戦の出場がない。５月15日の日本代表メンバー発表まで１か月を切った今でも戦列復帰できない状況をどう見るか。
正直、「右ハムストリング肉離れ」以外の情報がクラブから発信されていないので見極めがつかない。北中米ワールドカップのメンバー予想関連のニュースが飛び交うなか、ネット上では「長友はコーチ枠」「スタッフとして連れて行くべき」との書き込みもあるが、本人は“選手としての参戦”に強くこだわっているはずだ。
だからこそ、現在の状態が気になる。タイムリミットが迫る中で、39歳のベテラン戦士は心身ともにリフレッシュできているのか。試合前、味の素スタジアムのピッチを眺めながら、そんな思いが頭をよぎった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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