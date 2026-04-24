「さすがに無理かなと思った」大食い姉妹YouTuber、“まるでカーペット”巨大ピザを完食「凄すぎます」
双子の大食い姉妹のYouTuber・はらぺこツインズの小野かこさんは4月23日、自身のInstagramを更新。巨大なピザを完食した時の様子を披露しました。
【写真＆動画】はらぺこツインズが完食した巨大ピザ
コメントでは「完食おめでとう」「凄すぎます」「さすがに無理かなと思ったらまるでカーペットくらいあるピザだもんね 小さな二人の何処に入ってしまうのか不思議です」「シェイク飲みながら今回も見事な食べっぷりでしたね」「美味しかったんだね！」「観てて気持ち良かった」「さすがの胃力でただただ驚いてます」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】はらぺこツインズが完食した巨大ピザ
「小さな二人の何処に入ってしまうのか不思議」かこさんは「ブラジルで食べた1mの巨大ピザ」「最後の一口皆さんが盛り上がってくださって嬉しかった ブラジルの熱気すごい」などとつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。巨大なピザを前に、妹のあこさんと笑顔を見せるツーショットや、実際にピザを頬張る様子などです。完食した2人に対し、現地の人たちが盛大に拍手している写真もあります。
大食い動画を多数投稿はらぺこツインズのYouTubeチャンネルでは、大食い動画を多数公開しています。どの料理もとてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)