その日彼女は、ベビーカーと荷物、幼い娘を抱えて電車に乗り込んだ。

生後4か月の娘が泣き止まず… ベビーカーを押す母親が言われた言葉

車内は混雑していて座る場所はなく、さらに娘もぐずりだしてしまって......。

大阪府在住の40代女性・ままっちさんの体験談。

＜ままっちさんからのおたより＞

17年前、産まれて4か月になる娘を連れ実家に帰省する時の電車での出来事です。

自宅の最寄駅から電車に乗り、実家の最寄駅までは45分ぐらい。

そんなに長くはないんですが、夕方とあり結構な人が乗っていてベビーカーに娘を乗せたままでは無理そうだったので、ベビーカーをたたみ、娘を抱っこしていました。

ぐずる娘、倒れるベビーカー

その日は秋なのに蒸し暑く、娘もグズり始めました。

ベビーカー、荷物、それに娘で私の両手は塞がっていて、ユラユラ揺れてる車内で必死に娘をあやしていたところ、かけていた荷物の重みでベビーカーが倒れてしまいました。

それでも周りの方々は無視。

必死でベビーカーを起こし、150センチない身体でベビーカーと荷物を支え、娘を抱っこしながら、30分ぐらい立っていたと思います。

すると途中で、寝ていたサラリーマン風の男性が席を譲ってくれました。

有り難かったです。

その後、降りる駅が同じだったみたいで、ベビーカーと荷物を電車から下ろして頂き、人の少ない所でベビーカーを広げてくれて、とても助かりました。

軽くお礼をしただけで、その方は足早に行ってしまいました。

ちゃんとお礼を言えなかった事後悔しています。

疲れと1人で娘を連れて電車に乗る厳しさにアタフタしてる間に行ってしまった、あの時の方。

本当に、ありがとうございました。



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