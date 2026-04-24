DICは、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する（睡眠の質（眠りの深さ）：GABAに関する研究報告）機能性表示食品「ネルエイド」（240粒（1日8粒目安、30日分））を4月24日から、DICオンラインショップなどで販売を開始する。

同製品は、睡眠・ストレス・お通じの3つの課題に着目し、タンパク質、ビタミン・ミネラルなど50種以上の健康・栄養成分を含む藍藻「DICスピルリナ」をベースに開発した。睡眠の質の向上に役立つ機能および、仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレス（仕事や家事などによる⼀時的な疲労感やストレス：GABAに関する研究報告）を和らげる機能をもつ「GABA」と、お通じを改善する機能をもつ「植物性乳酸菌K−1（L. casei 327）」を配合した、トリプルヘルスクレーム（3つの健康機能表示）の機能性表示食品。健康の維持・増進に向けて、睡眠・ストレス・お通じの悩みをサポートするとともに、スピルリナに含まれる健康に重要な多くの栄養・健康成分も補給できる。

同製品は、睡眠・ストレス・お通じの3つの課題に着目し、タンパク質、ビタミン・ミネラルなど50種以上の健康・栄養成分を含む藍藻「DICスピルリナ」をベースに開発した。睡眠の質の向上に役立つ機能および、仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレスを和らげる機能をもつ「GABA」と、お通じを改善する機能をもつ「植物性乳酸菌K−1（L. casei 327）」を配合した、トリプルヘルスクレーム（3つの健康機能表示）の機能性表示食品。健康の維持・増進に向けて、睡眠・ストレス・お通じの悩みをサポートするとともに、スピルリナに含まれる健康に重要な多くの栄養・健康成分も補給できる。

スピルリナは、約30億年前に誕生した食用藍藻で、50種以上の健康・栄養成分を含むことから「スーパーフードの王様」とも呼ばれている。DICグループは、その可能性にいち早く着目し、1977年に世界で初めて管理培養下でのスピルリナ量産化に成功し、50年にわたり研究を続けてきた。以来、藻類研究のパイオニアとして、スピルリナ粉末を健康食品にとどまらず、食用色素、食品素材、飼料分野へ展開してきた。

DICグループは、消費者の健康志向の⾼まりを背景に、今後も同社が得意とする藻類培養技術を活かし、「食の安全・安⼼」に貢献する食品やサプリメントなどの製品開発を進めていく考え。

［小売価格］

通常価格：3862円

定期コース価格：3475円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）

DIC＝https://www.dic-global.com/ja