『コナン』模倣品カード流通で注意喚起「正規品と酷似」
『名探偵コナントレーディングカードゲーム』公式Xが24日に更新され、模倣品が流通していることを注意喚起した。
【画像】本物はセンス抜群な絵柄 『コナン』新パックの収録カード
Xでは「現在、弊社では、コナンカードをコピーして偽造したと思われる模倣品が、インターネット上の個人間取引などにおいて流通していることを確認しております」と説明。
「このような模倣品は弊社の製造・販売する正規品と酷似し、商品画像だけでは模倣品かどうかの判断が難しいものもあります」と明かした。
続けて「万一、模倣品を誤ってご購入された場合、品質や内容の正確性等について保証できず、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください」と伝えた。
「弊社は、ご愛顧いただく全てのファンの皆様に、心からコナンカードをお楽しみいただきたく、正規小売店様や弊社通販サイト「タカラトミーモール」などを通じて正規品をご購入いただきますよう、あらためてお願い申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【画像】本物はセンス抜群な絵柄 『コナン』新パックの収録カード
Xでは「現在、弊社では、コナンカードをコピーして偽造したと思われる模倣品が、インターネット上の個人間取引などにおいて流通していることを確認しております」と説明。
「このような模倣品は弊社の製造・販売する正規品と酷似し、商品画像だけでは模倣品かどうかの判断が難しいものもあります」と明かした。
「弊社は、ご愛顧いただく全てのファンの皆様に、心からコナンカードをお楽しみいただきたく、正規小売店様や弊社通販サイト「タカラトミーモール」などを通じて正規品をご購入いただきますよう、あらためてお願い申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
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