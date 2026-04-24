長年にわたって国内外で現代作品を精力的に紹介してきたピアニストの高橋アキが来月、深い親交のあったアメリカの作曲家モートン・フェルドマン（１９２６〜８７年）の主要なピアノ曲を３時間以上かけて弾くコンサートに挑む。

「音」と「沈黙」のはざまを愛した孤高の作曲家の神髄について尋ねた。（松本良一）

「『静謐（せいひつ）の美学』と言うのかしら。シンプルな和音のつながりに耳を澄ませると、思いもよらないさまざまな音色がきこえてくる。誰にもまねできない音楽です」と、フェルドマンの魅力を語る。

作曲家の生誕１００年を記念して５月２日、横浜・桜木町の神奈川県立音楽堂で「ピアノ」「トライアディック・メモリーズ」「マリの宮殿」、そして自ら１９８５年に初演した７０分を超える長大な「バニータ・マーカスのために」を演奏する。いずれも作曲家後期の作風である、ゆっくりした時間の流れの中で音が点描のように明滅する瞑想（めいそう）的な作品だ。

「ヨーロッパの音楽祭で知り合い、１９８０年に米国の大学に招かれたのをきっかけに、彼の曲を演奏するようになった。本当に耳の良い人でした」と振り返る。フェルドマンの実験的とも言える独特の音楽は、ピアニストにとって難物だ。なぜなら「上手に弾く」といったアプローチが通用しないからだ。

「『こういうふうに弾こう』といった意図を捨て、心を無にしてひたすら響きに集中すると、一つひとつの音が精神性を帯びてくるように感じる」。そんな感性を晩年の作曲家は愛し、「彼女の演奏は『交霊』に似た場を生み出す」と述べていた。「バニータ・マーカスのために」を収録したＣＤ（カメラータ・トウキョウ）からは、その柔らかいタッチが生み出すめくるめくファンタジーが聴き取れる。

シューベルトからサティ、ジョン・ケージまで幅広いレパートリーを持ち、日本の武満徹や一柳慧、湯浅譲二なども積極的に取り上げてきた。音楽に奉仕する気持ちから生まれる透明な叙情と、作曲家の意図をおろそかにしない確かな技巧は、時空を超えて作品のみずみずしい精神を聴き手に伝えてくれる。

９月で８２歳になる。「演奏家にとって一番大事なことは、音楽に向き合う際の『自然』なたたずまいだと思う」。音楽と共に時を過ごす喜びをこんなふうに語れるピアニストは幸せだ。

午後２時開演。１時半からピアニストと音楽学者・柿沼敏江のプレトークがある。（電）０５７０・０１５・４１５。