日本生協連、75周年記念イベント「喫茶コープ」

日本生活協同組合連合会(日本生協連)は24日から3日間、東京･渋谷ストリーム前で2026年に創立75周年を記念したイベント「喫茶コープ」を開催している。

会場では、45周年を迎えるロングセラー「CO･OP ミックスキャロット」の試飲に加えて、新商品「CO･OP ミックスキャロットグミ」の配布、レトロ喫茶風フォトスポットなどを設けている。生協の会員として少ない20〜30代に向けて生協の取り組みや商品などを伝える。来場者は3日間で7500人を見込む。

イベントは、コープ(生協)に触れる機会が少なかった若年層にも向けて、日本生協連の創立75周年を記念して実施する。会場では、「喫茶店」をテーマにした空間で、実際にコープ商品を試すことができる。

フォトブースはドールハウスをイメージし、異なる3つのコンセプトのブースを構える。また、デザインの中には実際のコープ商品のパッケージの一部をモチーフにした個所もあるという。商品の歴史や魅力も伝える。

来場者には「CO･OP ミックスキャロット」をプレゼントする。また、飲み終えた紙パックをたたんで、投票する参加型企画も用意し、リサイクルや環境配慮への取り組みも紹介する。投票した人には、新商品「CO･OP ミックスキャロットグミ」もプレゼントする。

さらに、撮影した写真をSNSに投稿した人には「CO･OP 五三焼カステラ(1切)」を贈呈する。

イベントと連動したキャンペーンとして、13日から30日まで、X(旧Twitter)でプレゼントキャンペーンも実施する。レトロタイプ診断を受け、結果を投稿すると、「コープ商品詰め合わせ」を抽選で750人にプレゼントする。