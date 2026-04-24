エナジックスポーツ（沖縄）から米サクラメント州立大に進学するイーマン琉海内野手（１８）が２４日、将来的なＮＰＢ入りを目標に掲げた。神奈川県内でマネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡ ＳＰＯＲＴＳ」の練習会に参加し「（目標は）プロの第一線で活躍すること。日本（ＮＰＢ）でやりたい気持ちがあるので、現段階はそう考えています」と明らかにした。

イーマンは昨年４月のＵ―１８日本代表候補選手強化合宿に選出された逸材。同９月には、高校日本代表と壮行試合を行った沖縄県高校選抜入りし、４打数３安打２打点、１盗塁と躍動した。試合後には、卒業後について「自分はアメリカの大学で野球することを決めたので、そこに向けて頑張っています。自分が一番行きたい場所がそこだったので」と、米大学進学へ準備していることを表明していた。

この日は、二塁に入ってノックを受け、フリー打撃では豪快なスイングでサク越えの当たりも披露。渡米は６月を予定しており、「とにかく体作り。しっかり戦い抜ける体力をつけて渡米したい。リーグＭＶＰだったり、ベストナインなど、リーグあるいは全米を代表するような賞を取れたら」と飛躍を期した。

◆イーマン琉海（いーまん・るかい）２００７年１１月１３日、沖縄・恩納村生まれ。１８歳。小学２年から野球を始め、恩納中を経てエナジックスポーツでは２５年のセンバツに出場。「１番・二塁」で２試合に出場し、１０打数８安打の打率８割をマークした。１６８センチ、７０キロ。好きな言葉は「Ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ」。右投左打。