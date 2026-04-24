滅法速く、驚くほど上質で扱いやすい

欧州での提供が始まる、アメリカ生まれのルーシッド。システム総合838psのグラビティ 7シートを、「7シーター・スーパーカー」だと同社は表現する。

【画像】EV技術の1つの高み ルーシッド・グラビティ 3列シートの電動SUV サルーンのエアも 全134枚

確かに滅法速いものの、走りは驚くほど上質でもある。アクセルペダルのストロークは長く、反応は線形的だから、望み通りのパワーを引き出しやすい。トラクションに優れ、速度管理は至ってしやすい。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

走行中の車内には、薄っすらとモーターのノイズが届く。人工的なエンジン音ではなく、リアルな電気自動車の音として、筆者は好感を抱いた。

回生ブレーキは、オフにして惰性走行も可能だが、基本はワンペダルドライブに対応。しかし、ブレーキペダルを踏んだ場合に機能するのは、摩擦ブレーキのみ。摩擦と回生を巧みに融合させる技術の開発が難しかったと、ルーシッド社は主張する。

秀抜な安定性に軽快な身のこなし

操縦性は、主張通り7シーターのスーパーカー。後輪操舵と3チャンバー・エアスプリングが組まれる、ダイナミック・ハンドリング・パッケージ仕様の試乗車では。

ボディは路面へヒタヒタ追従し、締まりのある姿勢制御で安定性は秀抜。エアスプリング特有の浮遊感は排除されつつ、路面の凹凸をしなやかに吸収し、快適性も褒められる。遮音性に優れ、高速域での車内は非常に静かでもある。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

ステアリングは、感触は薄めながら、正確で適度にクイック。後輪操舵システムの効きに、違和感はなし。軽快な身のこなしで、実際よりボディは小さく感じられたほど。

カーブでは、2.7t超えの車重がボディを路面へ圧着。優れたグリップ力で、狙ったコーナリングラインを沈着に辿っていける。とはいえ、試乗したスペイン・マヨルカ島のワインディングでは、2mという全幅で相当な注意力は求められたが。

1度の充電で現実的に590kmは走れる

ドライブモードは、スムーズ、スイフト、スプリントの3種類あるが、いずれもシームレスなことに変わりはない。駆動用モーターやサスペンション、ステアリングなどを任意に設定できるモードがあれば、なお良いだろう。

総合的には、操縦性に優れ乗り心地は快適。実に素晴らしいバランスにある。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

電費は、日常的な環境を想定した試乗で平均4.8km/kWh。現実的に、590kmは走れる計算になる。急速充電は最大400kWと高速で、ボルボEX90を凌ぐ。ガラスルーフが標準なため、夏場はエアコンに負担がかかりそう。若干、そのノイズも気になった。

ちなみに、ソフトウエアのデバッグ作業はまだ続く様子。試乗車はドアロックが不調で、勝手にキーインロックされてしまい、スマホのアプリで対処する場面があった。

電気自動車技術の1つの高みにある

バッテリーEVへのシフトは進んでいても、高級SUV市場は決して大きくない。既にドイツでは販売が始まっているが、英国へ導入される可能性は不透明。しかし、ひと回り小さなルーシッド・コスモスが、提供されないとは考えにくい。

経営的な問題を抱えているルーシッド社ながら、グラビティの完成度は非常に高い。電気自動車技術の、1つの高みにあるだろう。競合より速く、車内空間は広く、航続距離も長い。島国の道へ適した、コスモスへの期待を大きく高める存在といえる。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

◯：印象的なほど広い車内 高速で高効率 車重を感じさせない操縦性 快適な乗り心地 個性的で上質なインテリア 急速充電の速さ

△：タッチモニターのメニューが複雑 実質的にワンペダルドライブのみの回生ブレーキ制御 右ハンドル車の設定なし

ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）のスペック

ドイツ価格：11万9700ユーロ（約2514万円／試乗車）

全長：5030mm

全幅：2000mm

全高：1660mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：3.6秒

航続距離：711-745km（ホイールサイズによる）

電費：5.3-5.4km/kWh（ホイールサイズによる）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2749kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：123kWh

急速充電能力：160kW（DC）

最高出力：838ps

最大トルク：170.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）