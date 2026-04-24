テスラの技術者が移籍して誕生したルーシッド

ルーシッド・グラビティ 7シートの車内は広い。巨体だから当然かも知れないが、バッテリーEVでは必ずしも当てはまらない。ポルシェ・タイカンもルノー5 E-テックも、パナメーラやクリオ（ルーテシア）と比べれば、狭いことは否めないからだ。

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駆動用モーターとバッテリー、インバーター、高度な制御ユニットを巧みに実装するには、エンジンやトランスミッション、ガソリンタンクを配置することとは別の、設計力が必要になるのだろう。自動車エンジニアにも、変革は求められている。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

その点で、テスラは従来の自動車メーカーを凌駕していた。まったくの白紙状態から電気自動車を設計し、量産化したからなはず。既成概念へとらわれず。

テスラの技術者が移籍して誕生したルーシッドが、高い完成度を得ていたとしても不思議ではない。最近まで同社のCEOだったピーター・ローリンソン氏は、イーロン・マスク氏のもとで戦略的技術顧問を務めていた経歴を持つ。

ノーズの短いステーションワゴン風ボディ

グラビティは、アメリカ車だから大きい。全長5030mm、全幅2000mm、全高1660mmという車格を持ち、7シートのロングレンジ版、グランドツーリング仕様では車重は2749kgに達する。メルセデス・ベンツEQS SUVより、100mm以上短いが。

全高は印象的に低く、ノーズの短いステーションワゴン風プロポーションはスリムで、写真より本物の方がカッコよく映る。流麗なスタイリングは、特徴的な雰囲気を放つ。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

駆動用バッテリーは、標準仕様で89.0kWh。グランドツーリングには、123.0kWhもの容量が与えられる。駆動用モーターは、前が296ps、後ろが680psの2基体制で、システム総合838ps。グランドツーリングの航続距離は、711kmがうたわれる。

サスペンションは、標準でエアスプリング。オプションで3チャンバー式にアップデートでき、後輪操舵システムも実装できる。

従来の高級車やテスラとは一線を画す車内

ドイツ価格が約10万ユーロ（約1800万円）からというグラビティだから、ライバルはEQS SUVやボルボEX90など。それは、インテリアの仕上がりを見れば納得できる。

デジタル技術が前面に押し出され、ダッシュボード上にはワイドなメーター用モニターとタッチモニター。同時にウッドやレザー、ファブリックなど、上質な素材が巧みに展開される。センターコンソールのガラス製リッドなど、細部の処理も好ましい。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

雰囲気は、従来の高級車とは一線を画す。それでいて、ミニマリスティックなテスラとも異なる。物理スイッチは、もっと数が欲しいところではあるが。

グラビティ 7シートの場合、座席は3列並び、その名の通り定員は7名。車内空間はEQS SUVより遥かに広く、シートの座り心地も素晴らしい。2列目には、過去イチで堅牢そうな折りたたみ式テーブルが備わる。

操作しやすくはないタッチモニター

タッチモニターのシステムは、メニューが少々理解しにくく、操作しやすいとはいえない。シートヒーターやドアミラーの調整、ステアリングホイールの角度、運転支援システムのオン／オフなどは、メニューを掘り下げる必要があり、運転中は難しい。

ドライバー監視機能と車線維持支援システムは、動作がやや過剰気味。それぞれ、ショートカット・メニューの実装を急いでいるとのこと。開発コストの回収が見込めないため、右ハンドル車の設定はない。



ルーシッド・グラビティ・グランドツーリング 7シート（欧州仕様）

リアの荷室は広く実用性は高そうだが、フロント側の収納も容量は230Lある。ボンネットが大きく開き、必要なら開口部へ腰掛けることもできる。

走りの印象とスペックは、ルーシッド・グラビティ 7シート（2）にて。