NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが撮影時のオフショットを投稿した。

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1つ目の投稿では、「いつもいざというときに登場してくれる虎太郎」と綴られ、一ノ瀬りん役の見上愛、竹内虎太郎役の小林虎之介、そしてりんの娘・環役の宮島るかが、青空の下の田園風景のなかで手をつなぐ3ショットが収められている。りんと虎太郎が並ぶ様子は、まるで一家の記念写真のよう。キャプションでは「ロケで炎天下の撮影後、日陰で涼みながらみんなでオフショット」と撮影の合間の様子も明かされ、「りんと虎太郎……明日どうなる…？」と今後の展開を匂わせる一言も添えられた。

さらに別の投稿では、「亀吉を演じる三浦貴大さんと母・貞を演じる根岸季衣さんのオフショット」と綴られ、奥田亀吉役の三浦貴大と貞役の根岸季衣が奥田屋の半纏姿で並んだ2ショットが公開された。劇中ではりんを苦しめる姑と夫という緊張感のある親子だが、オフショットでは根岸が親指を立てておどけ、三浦も柔らかな笑顔を見せており、現場の和やかな空気が伝わってくる。

キャプションでは、語りを担当する研ナオコに気になるキャラクターを聞いたところ「貞さん」と答え、「あの役やりたい」と話していたことも紹介された。また三浦の気になるキャラクターは、原田泰造演じる吉江善作で、理由は「亀吉と真逆だから」とのこと。劇中の張り詰めた関係とは裏腹に、温かな家族のような現場の様子が垣間見える投稿となっている。（文＝リアルサウンド編集部）