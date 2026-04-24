中東情勢の影響について、岡山県が県内の企業に対し尋ねた調査の結果が発表されました。4割以上の企業が、マイナスの影響があると回答しています。

【写真を見る】中東情勢で4割以上の企業がマイナスの影響 約9割の企業が「原油や原材料価格高騰でのコストの増加」【岡山】

4月1日時点の認識について750社を対象に調査し、約7割の520社から回答を得たものです。中東情勢について、マイナスの影響が「生じている」と回答した企業は製造業で43パーセント、商業では47.7パーセントでした。

また、どのような影響が生じているかという問いには、約9割の企業が「原油や原材料価格高騰でのコストの増加」を、約5割が「物流への影響」や「調達の不安定化」などを挙げています。

県の融資制度に「中東情勢緊急対応」のメニューを創設

各社で行う対策としては、製造業・商業ともに5割以上が製品などへの価格転嫁を挙げています。



（伊原木隆太岡山県知事）

「この問題が長期化した場合は、県内企業へのさらなる影響拡大が懸念されるところでございます」

県は中小企業の資金繰りを支援する県の融資制度に「中東情勢緊急対応」のメニューを創設し、来月（5月）1日に取り扱いを始めることにしています。